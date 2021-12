Terza Categoria, commento dell’ottava giornata

In attesa dei due posticipoi che potrebbero modificate i piani alti della classifica, gli avenzini dell’Attuoni possono tirare un sospiro di sollievo. L’immediata inseguitrice Gragnolese viene fermata sul campo amico dalla Carrarese giovani dopo un match con poche emozioni. Show iniziale dell’arbitro, rigore non concesso ai lunigianesi, mentre gli ospiti nel recupero sprecano il penalty (netto) da tre punti. Dopo i biancoverdi di mister Nicola Grandetti, rallentano la risalita a posti di prestigio anche il San Vitale e l’Academy Turano Montignos, la loro attesa sfida è terminata senza reti. Non fanno sconti i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi che riscattano alla grande la severa sconfitta di Montingoso, solo nella ripresa chiudono la pratica Villafranchese, da segnalare per gli ospiti la doppietta dell’intramontabile bomber Alessandro Giannotti. In fine nel test interno dello Spartak Apuane sono stati decisivi i minuti finali, i padroni di casa hanno la meglio sul Tirrenia con la preziosa doppietta di Del Bianco unitamente dai punti di Canalini, Ulivi e dell’ultima operazione di mercato Antompaoli. L’ottavo turno dell’avvincente campionato si conclude con gli anticipi di lunedi, per la seconda piazza sono in lotta i lunigianesi del Vallizeri che devono superare l’ostacolo Master Marina di Massa, reduce dallo stop di Avenza. Infine sempre sotto le luci sul terreno del Pedonese si affrontano le ultime due squadre del girone ferme dalla prima giornata a senza punti, in palio i primi punti della stagione.

Risultati 8a giornata :

Gragnolese-Carrarese giovani 0-0

San Vitale Candia-Turano Montignoso 0-0

Spartak Apuane-Tirrenia 5-1

Sporting Forte dei Marmi- Villafranchese 4-2

Lunedei 13, posticipi

Master Marina di Massa-Vallizeri(Raffi Romagnano ore 20,30)

Marina di Pietrasanta-Fosdinovo (Pedonese Pietrasanta ore 20,30

Riposa : Attuoni Avenza

Classifica : Attuoni Avenza 19, Gragnolese 14, Vallizeri 13, Master Marina di Massa 12, Carrarese giovani 12, San Vitale Candia 11,. Turano Montignoso 11, Sporting Forte dei Marmi 11, Spartak Apuane 11,Villafranchese 10, Tirrenia 5, Fosdinovo 0. Marina di Pietrasanta 0.

Prossimo turno: (18.12.2021)

Crrarese giovani-Marina di Pietrasanta, Fosdinovo-Master Marina di Massa, Tirrenia-Gragnolese, Turano Montignoso-Spartak Apuane,Vallizeri-Attuoni Avenza, Villafranchese-San Vitale Candia. Riposa: Sporting Forte dei Marmi

Gragnolese-Carrarese giovani 0-0

Gragnolese: Gerali, Simonelli(65’ Chelotti),Morotti,Sisti,Lombardi L., Bondi(60’ Giardina),Cecconi, Egei,Moisè(50’ Fregosi), Mastrini(70’ Tedeschi) Costa( a disp.Ferrari, Amendola) All. Grandetti

Carrarese Giovani :Novarino, Pennucci, Pasquini, Conti, Viviani,Lorenzoni, Agnesini,Galeazzi(Albertosi), Biggi,Galeotti Manuel(Brugioni),Vaccà(Pardini)

Arbitro :Puvia di Carrara

Note: 90+2’ Gerali(G) para rigore a Biggi(CG), 90+3’ espulso Giardina (G)

San Vitale Candia-Turano Montignoso 0-0

San Vitale Candia: Ambrosini, Di Benedetti, Deda,Bertuccelli,Mosti, Donadel(22’st. Sarno), Bongiorni D.(37’st. Iovinella),Sparavelli, Mancini,Leka(40’st. Gallia), Aliboni(a disp. Lupetti, Ricci, Finelli, Carlesi, Gallia, Fdellini)All. Bertelloni

Turano Montignoso :Tonarelli, Fubiani(17’ Della Pina), Verduci,Ricci, Rossi(24’st. Battelli), Manfredi Alessio, Pucci(15’st. Lorenzetti), Giunta, Rocca(37’st. Marchi), Silipo, Mosti(46’ Masini)( a disp.Belloni, Battelli, Filigheddu) All. Mori

Arbitro :Betti di Carrara

Note . 40’ st. espulso Mancini(SVC) per doppia ammonizione

Spartak Apuane-Tirrenia 5-1

Spartak Apuane : Zeni, Marchini, Nicoletti, Fruzzetti, Marino, Ulivi Tommaso, Pucci, Arnieri, Del Bianco, Canalini, Dell’Amico(Bernacca, Alibani, Antompaoli, Lucchi, Ledda, Sow, Tongiani,Baracca) All. Ulivi Poalo

Tirrenia : Rossi, Bresciani, Tognocchi, Tonetti, Quadrelli, Giammella, Giuseppini, Fall, Niccoletti, Moscatelli, Rivieri( Bigini, Mandoli, Viacava, Pardini).

Arbitro : Traini di Carrara

Marcatori : 30’ Del Bianco,35’st. Tonetti(T), 37’ st. Canalini, 40’ st.Ulivi, 42’ st.Del Bianco, 45’ st. Antonpaoli

Sporting Forte dei Marmi-Villafranchese 4-2

Sp.Forte dei Marmi: Tarabella, Verneau, Bazzichi, Pelliccia, Lorenzoni, Ticci, Celentano, Cosdta, Maggi, Lorenzi, Macchiarini(Nari, Galeotti, Baldi,Grillotti, Leonardi, Landi, Perregrini,Poli)All. Dazzi

Villafrachese:Brunotti, Caroli Riccardo,Mariani, Mandaliti, Giubbani,Caroli Luca, Giannotti, Manganelli, Chelotti, Firmini, Polloni(Liccia, Trevisan, Biancardi,Bartolini)All. Bellotti

Arbitro : Tognetti di Viareggio

Marcatori : 2’ Maggi , 14’ Giannotti, 39’Macchiarini .5’st. Celentano’,81’ Giannotti.