San Marco, volano i Giovanissimi 2007 regionali

La San Marco Under 15 regionali annata 2007 nella cui rosa sono stati convocati anche dei giocatori del 2008 continua il suo positivo percorso nel campionato regionale. Ieri mattina sul rettangolo di gioco del Poolo Deste di Avenza i rossoblu guidati da mister Roberto Bennati si sono imposti per uno a zero sul San Giuliano conquistando altri tre importantisimi punti che proiettano gli avenzini al quinto posto con 19 punti all’attivo ma soprattutto lontanissimo dalla zona retrocessione. A decidere il match coi nerazzurri pisani un gol di Tonelli. Con questa vittoria si conclude il girone di andata del torneo che riprenderà domenica 16 gennaio con la prima di ritorno e la gara casalinga della San Marco che ospiterà il Ghiviborgo.

Il tabellino del match.

SAN MARCO-SAN GIULIANO 1-0

SAN MARCO AVENZA: Guastini, De Vincenti, Ragaglini, Gambogi, Abebei, Tranchina Trasatti, Nicodemi, Grassi, Tonelli, Diamanti. A disp. Bassi, Battisti, Cacciatori, Del Veneziano, Marquez, Pon Buscaino. All. Roberto Bennati.

SAN GIULIANO: Stefani, Sanna, Cecchini, Del Monaco, Beconcini, Antoni, Bongianni, Centurione, Loni, Fubiani, Derelitto. a disp. Nannipieri, Vinci, Maraccini, Luperini, Di Petrillo,. Di Martino. All. Saglimbeni.

ARBITRO: Canci (Aia Carrara)

RETE: Tonelli.

NM