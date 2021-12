Calcio a 5, Tutto pronto per il Torneo di Natale “Christmas Flash”

PARTACCIA- Tutto pronto per il Torneo di Natale si Calcio a 5 “Christmas Flash”, quattro giorni di sfide no stop che si disputeranno dal 20 al 23 dicembre presso il Centro Sportivo Olimpia in Marina di Massa (zona Partaccia). L’evento che stato organizzato dagli specialisti dell’associazione sportiva Football Y Pasion prevede un iscrizione di 25€ a persona, compresa la tessera associativa e l’assicurazione sportiva e avrà in palio un ricco montepremi. Già molti gli iscritti ma gli organizzatori comunicano che ci sono ancora posti disponibili.

Per info e iscrizioni: Andrea 3296362483 – Alessio 3897657057 – Giovanni 3209069713