Terza Categoria, giornata di scontri importanti

L’ottavo turno spalmato in due giorni presenta tre gare di alta classifica. Sia Gragnolese che Vallizeri hanno (sulla carta) la possibilità di avvicinarsi alla capolista Attuoni, ferma per il turno di riposo e di portarsi a tre lunghezze dalla vetta. I test per le due immediate inseguitrici possono riservare alcune sorpres. I biancoverdi di mister Nicola Grandetti ricevono la visita dei marmiferi di mister Ivano Gigli, la “sua” Carrarese giovani si presenta al Castel Dell’Aquila con tutte le carte in regola, Agnesini e compagni sono reduci dal pareggio interno contro lo Spartak, mentre i padroni di casa sono passati sul campo del Fosdinovo, si preannuncia un match di alto livello e seguito da una buona cornice di spettatori.

Per quanto riguarda l’altra lunigianese Vallizeri, fresca del successo in coppa provinciale contro la capolista del girone Attuoni, è di scena in casa della sorprendente Master Marina di Massa nel posticipo di lunedi sera, mister Roberto Neri e squadra potranno beneficiare dei risultati del sabato pomeriggio.

Di fronte a “Remola” due club che sono partiti con diverse ambizioni e che si ritrovano ad inseguire il gruppo dietro la squadra leader: San Vitale Candia e Turano Montignoso. Il team di mister Paolo Bertelloni reduce dal pareggio sul campo del Tirrenia cerca la vittoria sul terreno amico. Invece gli ospiti di mister Enrico Mori vengono dalla brillante vittoria sui versiliesi dello Sporting Foirte dei Marmi, nel rettangolo di “Remola” si dovrebbe assistere ad una buona gara in quanto le due formazioni sanno giocare a calcio.

Test casalingo per lo Spartak Apuane contro la Tirrenia del nuovo corso, il team di Biancalani reduce da due pareggi coinsecutivi è intenzionato a proseguire il trend positivo in prospettiva qualificarsi per i paly off. Per i biancorossi di mister Paolo Ulivi l’obiettivo è quello di centrare la terza vittoria sul campo amico, tre punti che potrebbero inserire Canalini & soci nella parte destra della classifica.

Chiude il turno odierno la delicata trasferta della Villafrachese in Versilia, sul campo dello Sporting Forte dei Marmi, i nero azzurri di mister Dazzi hanno iniziato la stagione con risultati altalenanti, nel match contro i lunigianesi si cercano conferme e continuità.

Programma gare, arbitro di sabato 11.12.2021

Gragnolese-Carrarese giovani(Castel dell’Aquila, Matteo Puvia di Carrara)

San Vitale Candia-Turano Montignoso(Remola, Tommaso Betti di Carrara)

Spartak Apuane-Tirrenia(“Raffi”,Alessandro Traini di Carrara)

Sp.Forte dei Marmi-Villafranchese(“Aliboni”, Nicolò Tognetti di Viareggio)

Lunedi 13 posticipi :

Marina di Pietrasanta-Fosdinovo(Pedonese, Pietrasanta,ore 20,30)

Master Marina di Massa- Vallizeri(“Raffi” Romagnano, ore 20,30)

Riposa : Attuoni Avenza