Seconda Categoria, il Monti ospita la corazzata Viareggio

A tre giornate dal termine del girone di andata la lotta per questo campionato è solo per il secondo posto e per i piazzamenti nei play off. A ridosso della corazzata viareggina ci sono cinque squadre raggruppate in soli due punti: il sorprendente Atletico Carrara dei Marmi di mister Michele Dati che nell’ultima giornata si è aggiudicato il match di Monzone scavalcando in classifica i medicei di Marco Mencatelli, fermi per il turno di riposo. La seconda forza del girone ospita alla “Fossa” l’ultima della classe Atletico Podenzana, in crisi di risultati ma non di gioco, mentre la Fivizzanese sarà di scena sul campo del Cerreto, reduce dalla sconfitta di Camaiore contro la Fortis, per le due compagini dovrebbe essere la gara del rilancio.

La giornata odierna e focalizzata sulla sfida dei dragoni di mister Fabiano Centofanti (foto) contro il Viareggio, test sulla carta proibitivo per i padroni di casa, rivitalizzati però dal successo nel derby di Podenzana. Altro match da non perdere è tra Ricortola e Filattierese, le due formazioni si sono affrontate qualche giorno fa nella sfida che valeva il passaggio agli ottavi di finale della Coppa Toscana a ad avere la meglio sono stai i lunigianesi. Le due compagini arrivano alla gara-bis con differenti motivazioni: i neroverdi di mister Alessandro Fini, quarta forza del campionato, sono intenzionati a riscattare la sconfitta di coppa e quella di Viareggio persa al 90’ dopo una buona prestazione.

Di seguito del mister gialloverde Augusto Secchiari: “Si prospetta una partita assai delicata, il Ricortola ad oggi sta dimostrando di essere con l’Atletico una protagonista del Torneo. Squadra attrezzata in tutti i reparti. Nella partita di Coppa fa piacere aver vinto ma domenica per uscire indenni non si dovra’ sbagliare niente. Al momento non abbiamo recuperato nessun giocatore, siamo veramente pochi, spero nella forza di carattere dei ragazzi”.

Infine il Mulazzo che pochi giorni già stato modificato dalla mano del nuovo tecnico Stefano Strata: nel pareggio interno contro la temibile Massarosa Leri e compagni meritavano la vittoria, per le numerose occasioni sprecate. Domenica scendono in Versilia ospiti dell’ostico Lido, reduce dal colpaccio di Filattiera, match a pero a qualsiasi risultato.

Completa il calendario il derby tutto lucchese tra la Fortis e i “cugini” del Massarosa. Fermo ai box per il turno di riposo il Monzone.

Programma gare, arbitro di domenica 12/12/2021, 11° giornata (ore 14,30)

Atletico Carrara-Atl.Podenzana (“Fossa”, Francesco Andrei di Prato)

Cerreto-Fivizzanese(“Renella, Federico Andreoni di Firenze )

Lido di Camaiore-Mulazzo (“Benelli”,Francesco Russoi di Empoli)

Massarosa-Fortis Camaiore ( “L.Vignali”,Valentina Biondi di Lucca)

Monti-Viareggio (“Don Bosco”,Federico Giacomelli di Pisa)

Ricortola-Filattierese (Ricortola, Davide Leoni di Livorno)

Riposa: Monzone