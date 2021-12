Prima Categoria: Serricciolo esonera Chelotti, contro la capolista al timone Borghetti

La presentazione dell’undicesima di andata si apre con una notizia di esonero. Nella serata di venerdi il Serricciolo ha esonerato mister Chelotti, probabilmente a causa degli ultimi risultati negativi. Nella partita di domenica contro la capolista Torrelaghese il tecnico uscente sarà sostituito dal mister della Junires Cristian Borghetti.

La gara di cartello dell’undicesima giornata è quella tra l’Academy Porcari e il Forte dei Marmi, terza e quarta forza del girone. I padroni di casa sono in serie positiva da cinque successi consecutivi mentre gli ospiti di mister Simone Bertolla hanno appena ricaricato le pile con il turno riposo.

Mentre è stata rinviata per neve la gara del Romagnano a Vagli (verrà recuperata mercoledi 22 dicembre), i carrarini del Don Bosco Fossone, reduci dallo stop nel derby del “Raffi”, ospitano gli ostici pisani del San Giuliano: per il team di mister Masimo Taurino è determinante portare a casa l’intera posta in quanto la classifica è ancora corta.

Completano il quadro odierno le gare casalinghe del Molazzana e dell’Atletico Lucca rispettivamente opposti ai collinari del Corsanico e al Folgor Marlia.

Programma gare, arbitro di domenica 12/12/2021 (ore 14,30)

Don Bosco Fossone-San Giuliano (“Duilio Boni”,Alessio De Marco di Lucca)

Serricciolo-Torrelaghese (“Arcinaso”,Andrea Poggianti di Livorno)

Porcari-Forte dei Marmi (Porcari, Lorenzo Calise di Piombino)

Atletico Lucca-Folgor Marlia (Henderson, Dario Del Seppia di Pisa)

Molazzana-Corsanico (Molazzana, Massimo Giolli di Empoli)

Vagli-Romagnano rinviata

Riposa: Pietrasanta