Massese, adesso è ufficiale il ritorno di Mariano Rudi

MASSA – Il sempre attento Rino Lavezzini aveva richiesto rinforzi e la società sembra averlo accontentato. La Massese riaccoglie tra le mura del “Vitali” Mariano Rudi, il centrale di difesa classe 1990 che l’anno scorso aveva formato una strepitosa coppia al fianco di capitan Matteo Zambarda.

Dopo una breve parentesi in Eccellenza Ligure tra le fila dell’Albenga, il centrale genovese ha già fatto visita ai nuovi compagni, tra volti conosciuti e qualche nuova faccia, e potrebbe essere a disposizione di Lavezzini già per la sfida di domani, domenica 12 dicembre, sul campo della Lastrigiana. I bianconeri si troveranno di fronte ad una vera e propria impresa a Lastra a Signa, con la compagine locale che è l’unica, per ora, a tenere il passo della capolista Tau Calcio. Dopo la vittoria contro la Pontremolese, gli uomini di Lavezzini proveranno a prendere la scia per ritrovare le ali dell’entusiasmo e riacciuffare definitivamente il gruppetto dei play-off.

Oltre che sulle emozioni, adesso i bianconeri potranno contare su un vero e proprio leone pronto a graffiare e lasciare il segno su chiunque si avvicini alla porta difesa dall’amico Barsottini.