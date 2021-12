Casi covid, rinviata Pontremolese-San Marco

PONTREMOLI – Non si disputerà domani, domenica 12 dicembre, il derby di Eccellenza tra Pontremolese e San Marco Avenza, inizialmente fissato per le 14.30 allo stadio “Lunezia” di Pontremoli. Due giocatori del gruppo squadra lunigianese sono infatti risultati positivi al Coronavirus e in queste ore il club sta attendendo le decisioni dell’Asl in merito alle misure da adottare nei prossimi giorni.

Di seguito il comunicato della società azzurra.

Gsd Pontremolese 1919 comunica che la gara Pontremolese-San Marco Avenza (Eccellenza) in programma domenica 12 dicembre alle 14.30 è rinviata causa positività di due giocatori azzurri. La società rimane in attesa di riscontro da parte dell’Asl prima di poter fissare una nuova data.