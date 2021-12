Carrarese, il week end delle giovanili azzurre

Un nuovo fine settimana di match in programma per le selezioni giovanili azzurre. Gara in trasferta per la Primavera 4 di mister Andrea Danesi che questo pomeriggio sarà di scena sul terreno di gioco del Mantova. Azzurrini reduci dal pareggio alla Covetta con la Pergolettese di quindici giorni fa a cui è seguito, sabato scorso il turno di sosta. Doppio appuntamento casalingo per le due squadre Under nazionali di Lega Pro che se la vedranno coi pari età della Pistoiese presso il centro sportivo di Fossone. Inizieranno i Giovanissimi Under 15 annata 2007 di mister Gabriele Galeotti domani, domenica 12 alle ore 11 ed a seguire gli Allievi di mister Davide Ratti in campo nel pomeriggo alle ore 15. Le due formazioni azzurre stanno facendo vedere ottime cose e veleggiano con merito nelle parti alte delle rispettive classifiche. Tra le due gare un altro match casalingo in programma ovvero quello tra la Carrarese Under 14 annata 2008 di mister Maurizio Antonucci che ospiterà la Fiorentina sempre domani 12 alle ore 13. Doppio appuntamento per gli Under 13 annata 2009 di Simona Bertoncini impegnati quest’oggi sabato 11 alle 17.15 sul campo della Fiorentina e domattina domenica 12 alle 9 a Fossone contro il San Vitale nel torneo provinciale Fair Play 2008. Gli Esordienti 2010 di Andreazzoli scenderanno sul terreno della Tirrenia mentre l’annata 2011 di Menichini ospiterà a Fossone il Romagnano oggi , sabato alle ore 15. Turno di riposo per il 2012 mentyre è prevista gara casalinga a Fossone per il 2013 contro la San Marco Avenza oggi, sabato 11 alle 15.