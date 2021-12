Virtus Marina di Massa, contro il Capezzano allo Stadio di Massa per la giornata neroverde

Storica Giornata per la giovane società Virtus Marina di Massa. Nella giornata di sabato 11 dicembre, a seguito dell’anticipo della F.I.G.C. del Campionato di Promozione Toscana, la squadra di mister Ravecca andrà a caccia di una vittoria contro il Capezzano Pianore (ore 14.30) nello scenario ideale, sia per motivazioni sia per storia, quello dello Stadio Comunale “Giampiero Vitali” di Massa, gentilmente concesso dall’ U.S. Massese 1919.

Per l’occasione la segreteria Marinella comunica che sarà istituita la Gironata ”Nero Verde”: al botteghino dello stadio ogni adulto che si presenterà con figlio/figlia vestito/a con tuta Sociale di un settore giovanile di qualunque squadra del comune di Massa avrà entrata gratuita per l’atleta e biglietto ridotto per adulto.