San Marco Juniores, big match alla Covetta

La San Marco Under 19 regionale avrebbe potuto festeggiare sabato scorso il titolo di campione d’inverno sul terreno dell Atletico Lucca con una giornata di anticipo sul giro di boa del campionato ma il maltempo ha deciso di rinviare la gara dell’Henderson e rimandare cosi’ la possibile festa rossoblu. Squadre cistrette a tornare a casa a causa dell’impraticabilità del campo di gioco. Adesso per i ragazzi misuer Luca Laghi all’orizzonte un’importante gara casalinga ovvero il match di domani pomeriggio (ore 15) sul rettangolo di gioco avenzino del Paolo Deste contro il Camaiore, Di fronte prima e terza della classifica per una gara che promette scintille. I rossoblu, con una gara da recuperare si sono visti riavvicinare momentaneamente dalla Massese che si è aggiudicata il recupero in casa del Fossone mentre il Camaiore è attualmente terzo con due punti in meno dei rossoblu. Situazione ancora tutta da dedcidere quindi in vetta e che domani pomeriggio regalerà il nome della squadra campione d’inverno. La situazione di classifica peraltro incompleta a causa di molte gare da recuperare compresa quella della San Marco a Lucca è la seguente. San Marco Avenza 23 punti (9 gare disputate), Massese 22 (10), Camaiore 21 (10), Pontremolese 19 (9), Castelnuovo Garfagnana 17 (9), San Giuliano 13 (10), Atletico Lucca 12 (9), Fossone 11 (10), Corsanico 9 (9), Atletico Carrara 7 (10), Migliarino Vecchiano 6 (10), San Filippo 1 (9). Il programma della giornata di domani sabato 11 dicembre, ultima di andata. Castelnuovo Garfagnana-San Filippo, Corsanico-Atletico Carrara, Massese-Pontremolese, Migliarino Vecchiano-Atletico Lucca, San Giuliano-Fossone, San Marco Avenza-Camaiore.

