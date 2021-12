Massese, bianconeri pronti alla battaglia di Lastra a Signa

Arrivati alla vigilia dell’ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza in casa Massese si lavora con fiducia. La vittoria di domenica scorsa contro la Pontremolese ha riportato il sereno nell’ambiente, i ragazzi di Lavezzini navigano in quinta posizione con 14 punti a due lunghezze dallo Zenith che li precede a quota 16. Quando la capolista Tau Calcio attualmente sembra inraggiungibile, il terzo e il secondo gradino del podio sono nel mirino: 19 i punti del signa e 20 quelli della Lastrigiana. Saranno proprio quest’ultimi ad ospitare i bianconeri domenica prossima per l’ennesima battaglia che, se con un esito positivo, potrebbe far “girare” la Massese nelle posizioni di vertice. Contro i biancorossi di Lastra Signa servirà una prestazione super ma Zambarda e compagni non hanno certo timore di fronte a queste sfide. Nella difficile gara mancherà il portiere Barsottini che dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica e che probabilmente sarà sostituito dall’under Leone, autore di un ottima prova con la Pontremolese.

Passando al mercato nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi innesti che rimpiazzerebbero le partenze di Garcia, Soumahoro e Carlini. Negli ultimi giorni si parla con insistenza di arrivi, primo tra tutti l’ex difensore centrale Mariano Rudi, in partenza da Savona. Oltre a lui altri nomi, probabilmente di esperienza (come richiesto dal mister) ma dalla sede di Via Degli Oliveti per adesso non si scoprono le carte.