Terza Categoria Coppa Provinciale, Vallizeri buona la prima

Vallizeri: Zannoni, Kadiu, Eshraoui, Ribolla, Gueye(40’st. Castelletti), Rossi(35’st. Ferrari), Bondi, Fornaciari, Capiferri, Oddo, Farhate( a disp. Agostinelli, Chakir, Cervara, ) All. Neri

Attuoni Avenza: Tovani, Pollina, Rossi, Soldati, Del Punta, Lodola, Francini, Esposito, Bertieri, Menconi, Francini(Ambrosi, Vallertini, Bardini) All. Tinfena

Arbitro : Grimaldi di Carrara

Marcatori: 1’st. Esposito, 15’st. Capiferi (rig.),27’ st. Capiferri

Note . 47’st. espulso Soldati (A)

Villafranca- Al Vallizeri il primo round della semifinale di coppa provinciale, nella fredda serata del “Bottero” i zeraschi si impongono in rimonta sugli avenzini dell’Attuoni con due gol dell’intramontabile Riccardo Capiferri. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il match di accende nella ripresa. Al primo minuto Esposito sfrutta al meglio una indecisione difensiva locale siglando il vantaggio. I padroni di casa si organizzano e pervengono al pareggio con il bomber Capiferri che mette la palla alta sulla sinistra di Tovani, penalty per fallo causato dall’estremo difensore ospite su Gueye. Prima dell’ultima mezzora è ancora il cannoniere neroverde a deliziare il pubblico, una perla su calcio di punizione all’incrocio dei pali. Il finale del match è diventato nervoso con parecchi falli, diversi cartellini gialli e uno rosso sventolato all’avenzino Soldati. Per il biglietto che vale l’ingresso alla finalissima tutto è rimandato nella gara di ritorno al “Paolo Deste” .mercoledi 22 c.m.

L’altra semifinale di andata in programma oggi che vedeva i marmiferi della Carrarese Giovani di mister Iavano Gilgi ospitare i massesi del San Vitale Candia è stata posticipata probabilmente a mercoledi 15 dicembre inizio ore 20,00.