Virtus Marina di Massa, il punto del dg Lertora

L’ufficio stampa della Segreteria Generale della Virtus Marina di Massa fa il punto su presente e futuro con il Direttore Generale e area tecnica Lertora Gianmaria:

“Quasi a metà del percorso della stagione è giusto fare il punto della situazione della nostra Società. In primis mi preme ringraziare chi ci permette di fare attività, il Romagnano Calcio del Presidente Pucci Che ci concede spazi e disponibilità nella struttura di Romagnano, dove mai ci sentiamo ospiti ma a casa, e la Società White tigers per la concessione a l’utilizzo della struttura di Via Casola. Senza queste Società noi non avremmo modo di fare il nostro percorso, detto questo tra mille difficoltà portiamo avanti un movimento femminile importante con due squadre e oltre 40 ragazze divise in due gruppi, rispettando ad oggi un programma di crescita previsto con lo staff tecnico, e rimanendo a livello di prima squadra una realtà unica. Inoltre portiamo avanti con difficoltà dovute ad organici un po’ ridotti una compagine Under 18 e Under 19 che alle prestazioni un po’ altalenanti nei risultati non fanno mai mancare impegno e massima abnegazione al lavoro. Infine la prima squadra maschile che ad oggi risulta la più giovane del girone e ha raccolto meno del meritato, ma sempre in corsa per ogni obbiettivo. Con un mercato di dicembre appena iniziato ha già portato in dote due giocatori importanti, Luca Ceccarelli (già andato a segno nell’anticipo di sabato a Maliseti) e Luca Bertelloni. Contiamo con qualche altro innesto mirato di sistemare un organico come detto giovane ma competitivo per assicurarsi un proseguo di stagione sereno nei risultati e nelle prestazioni.

È bene ricordare poi chi ci consente di lavorare con serenità e con obbiettivi chiari e precisi i due Presidentissimi Gerini Antonio e Vicentini Cristian”.