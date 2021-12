Terza Categoria, sorride l’Academy Turano Montignoso

Nel settimo turno del campionato provinciale di terza categoria vince con una super prova l’Academy Turano Montignoso di mister Enrico Mori contro i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi. Tre punti che hanno permesso ai rossoblu di raggiungere la coppia Villafranchee-San Vitale Candia e avvicinarsi alla zona dei play off, distante una sola lunghezza. Nell’altro posticipo sotto le luci pareggio con gol, ricco di emozioni tra i padroni di casa della Tirrenia contro un buon San Vitale Candia.

Tirrenia-San Vitale Candia 1-1

Tirrenia : Leonardi, Viacava, Tognocchi,Tonetti, Pardini, Bresciani, Fall, Mandoli (55’Rossi), Moscatelli, Chioni, Rivieri (a disp. Mosti, Shkembi, Biancalani, Bigini, Quadrelli,) All. Biancalani

San Vitale Candia: Ambrosini, Di Benedeti, Deda,Carlesi, Mosti, Finelli(25’st.Bongiorni Diego), Bongiorni Nicolò,Sparavelli, Mancini, Donadel(7’ st.Leka),Aliboni( Lupetti, Ricci, Gallia, Fellini, Leka, Bongiorni Diego, Iovinella, Sarno, Bertucelli)All. Bertelloni

Arbitro : Antonio Scalisi di Carrara

Marcatori : 34’ Mandoli, 7’ st.Aliboni

Turano Montignoso-Sp. Forte dei Marmi 4-0

Turano Montignoso: Tonarelli, Fubiani(67’ Pucci), Verduci, Rossi, Ricci(46’ Poggi), Manfredi Alessio, Manfredi Stefano(70’ Monti), Giunta, Rocca(46’ Masini), Silipo, Lorenzetti(67’ Della Pina)(a disp.Belloni, Filigheddu, Mosti, Marchi, )All. Mori

Sp.Forte dei Marmi: Nari, Galeotti Nicola, Bazzichi, Lorenzoni, Ticci, Pelliccia, Prosperi, Poli, Maggi, Costa, Macchiarini( Tarabella,Grillotti, Landi, Baldi, Leonardi, Lorenzi), All.Dazzi

Arbitro : Checchi di Viareggio

Marcatori: 10’ Rocca, 27’ Manfredi S, 64’ Silipo, 79’ Masini

Classifica aggiornata: Attuoni Avenza 16, Gragnolese 13, Vallizeri 13, Master Marina di Massa 12, Carrarese Giovani 11, Villafranchese 10, Turano Montignoso 10, San Vitale Candia 10,Sporting Forte dei Marmi 8, Spartak Apuane 8,Tirrenia 5, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta -1.​

Prossimo turno(11-12-2021): Gragnolese-Carrarese giovani, Marina di Pietrasanta-Fosdinovo,Master Marina di Massa-Vallizeri,San Vitale Candia-Turano Montignoso,Spartak Apuane-Tirrenia,Sporting Forte dei Marmi-Villafranchese. Riposa : Attuoni Avenza

Coppa provinciale, in campo per le semifinali di andata: settimana dedicata alla coppa provinciale, martedi 7 in anticipo si gioca la prima semifinale tra Vallizeri e la capolista del campionato Attuoni Avenza (Bottero di Villafranca inizio ore 20,30) mentre la seconda sfida è tra la Carrarese giovani e San Vitale Candia (campo Fossone 2 inizio ore 15,30)