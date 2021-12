Carrarese eSports, un buon esordio nel campionato di Serie A VPL per la Play5

CARRARA- Un buon esordio quello della Carrarese eSports nel campionato di Serie A VPL Fifa22 riservato alla Playstation 5. In attesa della ripartenza del girone di ritorno, i ragazzi di Mirko Morabito navigano in tranquilla ottava posizione con 17 punti, alle spalle di Ascoli Calcio che li precede a quota 19. Oltre al campionato VPL gli azzurri virtuali sono impegnati anche nel torneo della lega VPG che è quasi alle fasi conclusive.

“Una stagione soddisfacente in un nuovo torneo ma il nostro obiettivo è fare sempre meglio e con l’inizio del 2022 vogliamo cambiare marcia per terminare nelle posizioni di vertice”. Sono queste le sintetiche parole del tecnico Morabito sulla stagione fino ad oggi. La squadra si sta comportando bene, da sottolineare soprattutto le prestazioni dei due player Leone Cesare, esterno sinistro, e dell’attaccante Leonardo Larsson Barsotti, quest’ultimo a quota 7 reti stagionali.

Ricordiamo che per chi volesse seguire le dirette e’ possibile attraverso il canale Twitch di Carrarese eSports.