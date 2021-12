Terza categoria, l’Attuoni Avenza vince il big-match e vola

Quando siamo quasi alla metà del girone di andata c’è una squadra in fuga, é l’Attuoni Avenza che supera anche l’esame Master Marina di Massa e corre da sola in vetta al gruppo. In virtù di questa vittoria importante gli avenzini portano a sei punti il divario con le immediate inseguitrici, quali le due lunigianesi Gragnolese e Vallizeri. Avanti adagio invece per Carrarese giovani e Spartak che si dividono la posta dopo il loro confronto. La giornata si apriva con le non buone notizie dal campo di Tolaro dove il Vallizeri ha aspettato invano l’avversario di turno Marina di Pietrasanta, attuale fanalino del girone senza neppure un punto. In settimana si vedranno gli eventuali sviluppi di questa prima rinuncia alla partita di campionato. La “cugina” Gragnolese soffre ma riesce ugualmente a incamerare i tre punti che la proietta al secondo posto in classifica.

La settima giornata si concluderà questa sera con due interessanti posticipi: il San Vitale Candia reduce dalla sconfitta interna contro la Carrarese è ospite della Tirrenia, rivitalizzata dal nuovo allenatore-giocatore Biancali; mezzora più tardi sarà la volta dell’Academy Turano Montignoso che, intenta a riscattare lo stop di Villafranca, se la vedrà contro i versiliesi dello Sporting Forte dei Marmi, in netta ripresa dopo i sette punti conquistati nelle ultime tre gare.

Per quanto riguarda la coppa Provinciale riservata alle squadre della delegazione di Massa Carrara, presenta le gare di andata delle semifinali fissate per martedi 7 c.m. (anticipo) con il match Vallizeri-Polisportiva Attuoni (campo Bottero di Villafranca inizio ore 20,30). L’altra gara è tra Carrarese giovani e i massesi del San Vitale Candia, mercoledi 8 c.m. (campo Fossone “ ore 15,30). Le gare di ritorno a campi invertiti sono in programma mercoledi 22 c.m., le vincenti disputeranno la finalissima con data e campo da destinarsi.

Risultati 7^a giornata:

Carrarese giovani-Spartak Apuane 1-1

Fosdinovo-Gragnolese 0-2

Attuoni-Marina di Massa 4-1

Vallizeri-Marina di Pietrasanta 3-0

Lunedi 6 dicembre posticipi :

Tirrenia-San Vitale candia(Ronchi, ore 20 ,°°)

Turano Montignoso-Sporting Forte dei Marmi(“Del Freo” ore 20,30)

Classifica: Attuoni Avenza 19, Gragnolese 13, Vallizeri 13, Master Marina di Massa 12, Carrarese Giovani 11, Villafranchese 10, San Vitale Candia 9, Spartak Apuane 8 Sporting Forte dei Marmi 8, Turano Montignoso 7, Tirrenia 4, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta -1.

Prossimo turno(11.12.2021): Gragnolese-Carrarese giovani, Marina di Pietrasanta-Fosdinovo, Master Marina di Massa-Vallizeri,San Vitale Candia-Turano Montignoso,Spartak Apuane-Tirrenia, Sporting Forte dei Marmi-Villafracnhese. Riposa Attuoni Avenza

Tabellini:

Carrarese giovani-Spartak Apuane 1-1

Carrarese giovani :Novarino, Pennucci, Viviani, Galeotti Alessandro, Citro, Conti, Galeazzi, Agnesini, Galeotti Manuel, Biggi, Vaccà(Marchini,Mazzucchelli, Rggi, Brugioni, Bardini, Lorenzoni,Pezzica)All. Gigli,,

Spartak Apuane : De Vita Giacomo, Marchini, Nicoletti, Gianardi, Fruzzetti, Ulivi Tommaso, Pucci, Canalini, Dell’Amico, Turba, Arnieri( De Vita Moreno, Ledda, Lucchi,Baracca, Del Bianco, Baldoni, Sow,Tongiani)All. Ulivi Paolo,

Arbitro : Foci di Carrara

Marcatori : Biggi,

Fosdinovo-Gragnolese 0-2

Fosdinovo : La Rana, Ballani, Isoppo, Mammalella, Ottino, Betti, Stelitano, Cantoni, Baldassarri, Argiolas, Marangoni(Tonelli, Donazza, Fusani, Ambrosini, Belloni,Boni, Benacci, Marchioni,Giuliani)All. Lombardi

Gragnolese :Gerali; L. Lombardi; Sisti; Morotti; M.Lombardi (75’ Chelotti F.);Egei (50’ Bondi); Cecconi; Fregosi; Ferrari (55’ Tedeschi); Mastrini; Moise (a disp.

Arbitro : Traini di Carrara

Marcatori : 78’ Mastrini, 85’ Moisè

Note : Espulso al 90’ Ballani(F)

Attuoni-Marina di Massa 4-1

Attuoni Avenza : Tovani, Pollina, Pappagallo, Lodola, Del Punta, Vallerini, Babboni, Da Pozzo, Tognozzi(Del Mancino), Lucetti, Lucchesi(Guidelli)( a disp. Ambrosi, Francini, Bertieri,) All. Tinfena

Marina di Massa : Zene, Marku Del Freo, Zavaglia, Bordigoni, Baglini, Maccarone, De Angeli, Ricci, Kumanaku, Tornaboni( Adelmi, Sissoko, Neri, Pisani, Dahmani, Bertini) All. Cantoni

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori :21’ Da Pozzo, 44’ Marku,6’ st. Da pozzo, 22’st. Pollina, 42’ st. Da Pozzo

Vallizeri-Marina di Pietrasanta n.d. (3-0 a tavolino)

Vallizeri : Zannoni , Kdiu, Rossi, Ribolla, Es Sahraoui,Oddo, Gueye, Bondi, Fornaciari, Zuccarelli, Farhate( a disp. Castelletti, Capiferri, Cervara, Conti)All. Neri

Marina di Pietrasanta :

Arbitro : Grimaldi di Carrara