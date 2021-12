Seconda Categoria, la grande fuga del Viareggio

Non trova ostacoli la corazzata bianconera di mister Santini, mette in archivio il nono successo consecutivo, anche se ottenuto allo scadere del match contro un mai domo Ricortola. Il sogno dei neroverdi di mister Alessandro Fini si è infranto al novantesimo, vale comunque la prestazione sul rettangolo del Marco Polo Center. In seconda posizione, a meno undici dalla capolista si è insediato l’Atletico Carrara di mister Michele Dati che in pieno recupero espugna il campo del Monzone, il campo amico per Ciuffani e compagni rimane ancora un tabù. I granata di mister Gianluca Matelli, al secondo stop interno consecutivo, rimangono sempre nella zona pericolosa dei play out in compagnia di altre tre”cugine” quali Podenzana, Mulazzo e Filattierese. Chi invece ritorna a vincere sono i dragoni di mister Fabiano Centofanti, con il classico risultato all’inglese si aggiudicano il derby al “Rollando Rocchi” contro la formazione di casa di mister Yuiri Angeli. Dopo quattro sconfitte consecutive arrivano per il Monti tre punti salutari che mettono il team veneliese al di sopra del girone destinato agli spareggi per non retrocedere. Dopo Podenzana “piange” pure la Filattierese che deve arrendersi ai versiliesi del Lido di Camaiore al termine di una emozionante rimonta degli ospiti, il doppio vantaggio iniziale di Dughetti & soci non è bastato. Ora il team di mister Secchiari dopo due pareggi consecutivi si trova al penultimo posto con una sola lunghezzza sui cugini dell’Atletico Podenzana, fanalino di coda del girone. Infine pareggio interno del Mulazzo che in settimana aveva cambiato l’allenatore, da Fabio Giovannacci a Stefano Strata: i rossoblu si sono fatti raggiungere dai lucchesi del Massarosa nelle prime battute della ripresa, un punto che muove ugualmente la classifica con l’aggancio dei cugini della Filattierese alla penultima posizione. Completa il decimo turno la sconfitta esterna del Cerreto di mister Aldo Poggi sul campo della Fortis Camaiore, i blucerchiati non sono riusciti a ripetere la gara vinta con il Mulazzo, è arrivato il quinto stop stagionale che fa scivolare nuovamente il club del presidente Andrea Del Freo nella zona pericolosa della classifica.

Coppa Toscana: mercoledi 8 dicembre scenderanno nuovamente in campo Ricortola e Filattierese per i sedicesimi di coppa Toscana, i lunigianesi hanno vinto il gironcino con Monti e Atletico Podenzana mentre i neroverdi quello con Atletico Carrara e Cerreto. Il match è fissato al comunale di Ricortola con inizio ore 20,00, partita secca: in caso di pareggio nei tempi regolamentari e quelli supplementari passerà agli ottavi di finale la squadra ospite.