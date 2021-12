La San Marco all\'esame casalingo col Zenith Prato

Dopo la sconfitta beffarda ed ingiusta di Lastra a Signa della scorsa domenica per la San Marco all’orizzonte un nuovo appuntamento di campionato da cui cercare di ottenere il meglio in fatto di punti. Per la penultima giornata del girone di andata i rossoblu avenzini saranno di scena in casa questo pomeriggio (ore 14.30) tra le mura amiche del Paolo Deste della Covetta per ospitare lo Zenith Prato. Si tratta senza ombra di dubbio di un altro impegnativo esame di maturità per i ragazzi di mister Giuseppe Della Bona che andranno ad affrontare una squadra, quella pratese, ex Zenith Audax, molto ben strutturata e che attualmente occupa la quarta posizione del raggruppamento a quota 15. Per la San Marco c’è urgente bisogno di punti anche considerato il fatto della vittoria a tavolino della Pontremolese dopo il reclamo col Camaiore. Vittoria che vede i lunigianesi agganciare proprio gli avenzini a quota nove punti. Situzione delicata quella della formaizon edi via Covetta che si ritrova in piena zona pericolsa anche se ci sono ancora molte partite da disputare ed i giochi non sono certo fatti. Una svolta pero’ ci vuole e la società , assieme allo staff tecnico sta anche valutando alcuni movimenti in entrata nel mercatio che si è riaperto solo due giorni fa per poter rafforzare la rosa e rimettersi copsi’ in carreggiata. Il direttore di gara del match odierno del Paolo Deste tra la San Marco e lo Zenith Prato sarà il signor Alberto Rugi della sezione Aia di Empoli coadiuvato dai signori La Rosa di Firenze e Crispolti di Piombino. Di seguito i convocati rossoblu per la gara odierna. Cacchioli, Zuccarelli, Baesa Rosales, Tersigni, Lombardo, Valori, Sparaciari, Raffo, Mancini, Viti, Lovera, Doretti, Buffa, Ballani, De Angeli, Gabrielli,. Cucurnia, Mosti,m Pinelli, Ferri.

NM