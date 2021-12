Carrarese giovanili, da Grosseto arrivano ottimi risultati

Un fine settimana decisamente positivo per le due formazioni giovanili Under Lega Pro della Carrarese. Gli azzurrini erano infatti impegnati in trasferat sul terreno dei pari età del Grosseto. Per i Giovanissimi di mister Gabriele Galeotti una belal vittori aper tre a uno mentre per gli Allievi di Davide RAtti un positivio pareggio esterno per 2-2. Domenica prossima 12 dicembre per entrambe le formazioni Allievi e Giovanissimi turno casalingo a Fossone contro la Pistoiese.

I tabellini dei due match.

GROSSETO-CARRARESE 2-2

(Under 17 Lega Pro)

GROSSETO: De Lucia, Tavarnesi, Paccagnini, Arrigucci, Passalacqua, Carlucci, Diovidio, Presicci, Conti, Tenci, Mori., A disp. Laudicino, Amardori, Fralassi, Bardi, Gamberi, Veglianti, Turbanti. All. Di Meglio.

CARRARESE: Ragonesi, Bobbio, Jacob, Negri, Pasquini, Luciani, Dell’Amico V, Carpentieri, Dell’Amico F, Alberti. A disp. Ricco’, Bologna, Venuti, Guidi, Bardacci, Giovannoni, Frandi, Di Pace, Sommovigo. All. Davide Ratti.

ARBITRO: Capone (Aia Siena)

RETI: Alberti, Negri (rig), Presicci, Veglianti.

GROSSETO-CARRARESE 1-3

(Under 15 Lega Pro)

GROSSETO: Cavaglioni, Capoduri, Galli, Ulaj, Bindi, Magnani, Abagnale, Stefani, Plutinik, Colledan, Canu,. A disp. Balassone, Baldanzi, Belletti, Cozzolino, Poccia, Tarlev, Turbanti, Zauli, Attilio. All. Shaba.

CARRARESE: Boni, Poggi, Luciani, Menconi, Braida, Bonci, Cucurnia, Colombi, Tiognoni, Amato, Nardini. A disp. Bernardi, Ferrari, Amato, Ciampi, Polenta, Bassi, Biagi. All. Gabriele Galeotti.

ARBITRO: Puterio (Aia Piombino)

RETI: Amato, Colombi, Paccagnini (aut), Mori.

