Prima Categoria, riflettori puntati sul derby Romagnano-Don Bosco Fossone

A quattro turni dal giro di boa il campionato di Prima Categoria presenta il big-match di Bargecchia tra il Corsanico e l’Academy Porcari, seconda forza del girone a due sole lunghezze dalla capolista Torrelaghese. Per i collinari è una delle ultime chiamate per riuscire ad inserirsi nei piani alti della classifica. Dopo quello scorso di Serricciolo, i riflettori sono puntati sul derby tra Romagnano e Don Bosco Fossone: il team di mister Paolo Alberti, reduce dalla sconfitta in Lunigiana (quarta stagionale), ospita i “carrarini” del Don Bosco, tornati alla vittoria dopo una striscia negativa. Come di consueto il diesse Gabriele Panizzi presenta il delicato test del “Raffi”: “Domenica affrontiamo un’ottima squadra, giovane che cerca di giocare a calcio come pochi altre fanno. Ha molti giocatori di qualità e quantità nonostante la giovane età, come Vaira, Ugolini, Orlandi, Dell’Amico, Vatteroni. per citarne alcuni. Dovremo essere bravi a rimanere concentrarti per tutti i 90 minuti, soprattutto cercare di commettere meno errori possibili, sia sotto porta che nella nostra retroguardia. Per quanto riguarda il mercato in questa finestra invernale, abbiamo svincolato alcuni giocatori quali Ceccarelli, Bertelloni e El Bard che avrebbero già trovato la nuova squadra. In entrata al momento abbiamo chiuso con Nicolò Cucurnia, ex bandiera e capitano storico del Colli Ortonovo, società di Promozione ligure, centrocampista con esperienza che sicuramente ci darà una grossa mano”.

L’altra rappresentante territoriale Serricciolo è chiamata all’ennesimo esame esterno sul campo dei pisani del San Giuliano, reduci dal “colpaccio” di Molazzana. Il Direttore Sportivo giallo blu Mirko Ruffini analizza sinteticamente la situazione in casa dei lunigianesi: “Finalmente torniamo a sorridere dopo un periodo nero sotto l’aspetto dei risultati e della sfortuna. Malgrado la vittoria con il Romagnano sia stata particolarmente sofferta per com’è maturata, ci ha comunque rilanciato moralmente in ottica trasferta a San Giuliano. Per il resto, recuperiamo Francini ma perdiamo D’Angelo per squalifica, oltre ad altre assenze oramai croniche. Formazione quindi obbligata per Mister Chelotti anche perché mai come quest’anno il mercato di dicembre risulta particolarmente difficile. Vari profili contattati ma molta indecisione degli stessi sul da farsi, vedremo prima della chiusura del mercato di riparazione.”

Completano il turno le gare casalinghe della capolista Torrelaghese, Pietrasanta e Folgor Marlia rispettivamente contro Molazzana, Atletico Lucca e Vagli.

Programma gare, arbitro di domenica 5/12/2021 10^a giornata di andata:

Corsanico-Porcari (“Le Colline”, Luca Iglio di Pistoia)

Folgor Marlia-Vagli (Stadio Viale Europa, Matteo Macchini di Pistoia)

Pietrasanta-Atletico Lucca (Stadio XIX sett.,Cristina Bua di Pontedera)

Romagnano-Don Bosco Fossone (“Raffi”,Giacomo Di Legge di Pisa)

San Giuliano-serricciolo (San Giuliano Terme,Carmine I mprota di Empoli)

Torrelaghese- Molazzana (“Guidetti”,Marco Mancino di Pisa)

Riposa : Forte dei Marmi 2015