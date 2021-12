Massese-Pontremolese, tutto pronto per il derby. Alle 14.30 il calcio d’inizio

MASSA – La Massese di Rino Lavezzini è alla ricerca di un risultato positivo dopo la buona prestazione sul campo della capolista Tau, che non ha portato comunque nessun punto alla classifica dei bianconeri, stagnanti a quota 11, sull’orlo della zona play-out. Zona play-out che vede pericolosamente protagonista la Pontremolese di mister Sabatini, avversaria odierna degli zebrotti. Il derby, il secondo della stagione dopo il precedente confronto in Coppa, vale per la decima giornata del Girone A di Eccellenza Toscana, la penultima della tornata di andata.

Gli azzurri arrivano alla sfida con la solita lista di lungodegenti, ma con il morale risollevato dalla vittoria a tavolino che in settimana ha ribaltato il 3-1 subito sul campo del Camaiore, dopo il ricorso presentato per l’irregolarità nel tesseramento del difensore Verdi, proprio ex azzurro, schierato in campo dai versiliesi. La Massese, invece, ha dovuto salutare tre componenti della rosa nel primo giorno del mercato invernale. Garcia, Soumahoro e Carlini hanno fatto le valigie e lasciato il capoluogo apuano, limitando ancora di più le scelte di Lavezzini che si ritrova ora con una squadra di giovani inesperti e orfana del portiere Marco Barsottini, squalificato per due giornate dopo l’espulsione arrivata sul campo del Tau. Insomma, dalle 14.30, orario del calcio d’inizio, sul campo del “Gianpiero Vitali” prenderà vita un derby già decisivo per le sorti delle due compagini nostrane.