Terza Categoria, tutto pronto per il big match Attuoni-Master Marina di Massa

La settima giornata è focalizzata sul big-match tra la capolista Attuoni Avenza e la squadra rivelazione del girone Master Marina di Massa che ha tenuto la testa del campionato per diversi turni. Le due compagini fin dalle prime giornate hanno avuto un avvio elettrizzante, i ragazzi di mister Andrea Tinfena, dopo il rocambolesco pareggio contro lo Sporting Forte dei Marmi, hanno sempre inseguito i massesi. Con il primo stop stagionale a Gragnola i marinelli hanno rallentato la corsa e la rivale avenzina non ha perso un colpo, balzando in testa grazie anche al riposo dell’ex capolista.

Il turno odierno è spalmato in due giornate. Nei quattro match del sabato un altro scontro da non perdere è quello tra lo Spartak e la Carrarese giovani: Agnesini & soci si stanno avvicinando alle parti alte della classifica, sono a ridosso(-2) dal Marina di Massa e poco più distanziati dalla capolista. I biancorossi di mister Paolo Ulivi, dopo la scorpacciata di reti nell’ultimo turno contro il fanalino Fosdinovo, cercheranno di vender cara la pelle, l’obiettivo è quello uscire da Fossone con un risultato positivo cercare in tutte le maniere di rientrare nel gruppo play off.

Completano la giornata la trasferta della Gragnolese a Fosdinovo, il team di mister Nicola Grandetti cercherà di dare continuità al proprio gioco mostrato nel derby contro il Vallizeri, e quella degli zeraschi di mister Roberto Neri contro i versiliesi del Marina di Pietrasanta, ancora senza punti.

Infine sono fissati per lunedi nei consueti posticipi le delicate trasferte del San Vitale Candia e Sporting Forte dei Marmi rispettivamente contro il Turano Montignoso di Enrico Mori e la Tirrenia del nuovo allenatore-giocatore Cristiano Biancalani.

Programma gare , arbitro della 7° giornata di andata

Carrarese giovani- Spartak Apuane(Fossone 2, 18,30,Manuel Foci di Carrara )

Fosdinovo-Gragnolese(Comunale, 14,30, Alessandro Traini di Carrara)

Attuoni Avenza-Master M.Massa(P. Deste, 18,30, Matteo Particelli di Carrara)

Vallizeri-Marina di Pietrasanta (Tolaro,15,°°,Michael Tobia Grimaldi di Carrara )

Posticipi: Lunedi 6 dicembre

Turano Montignoso-Sporting Forte dei Marmi(“Renella, Del Freo”, 20,30)

Tirrenia 1973-San Vitale Candia(Ronchi, 20,°°)

Riposa : Villafranchese