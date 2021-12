Seconda Categoria, il Ricortola sfida il “gigante” Viareggio

Nel decimo turno del campionato di Seconda Categoria la capolista Viareggio affronta tra le proprie mura il Ricortola, per i neroverdi di mister Alessandrto Fini si prospetta una domenica proibitiva nella città del “carnevale” contro la schiaccia sassi bianconera di mister Santini, ancora a punteggio pieno. In Lunigiana è molto atteso il derby tra le due deluse “deluse” Podenzana e Monti: i due storici club del calcio lunigianese non stanno attraversando un buon momento e si trovano in fondo alla classifica in compagnia del Mulazzo, tutte con sette punti.

Per quanto concerne le altre “sorelle” si presenta delicato i confronti sul campo amico del Mulazzo e Filattierese rispettivamente contro la temibile Massarosa e Lido di Camaiore. In casa rossoblu in settimana c’è stato l’avvicendamento per la conduzione tecnica della squadra, dopo il buon trascorso di mister Fabio Giovannacci (culminato con la conquista della coppa provinciale di terza categoria, che è valso al Mulazzo di salire in seconda categoria) il club del presidente Paolo Marconi ha affidato la guida della squadra al tecnico ligure Stefano Strata, allenatore di lungo corso con trascorsi sui campi di Serie D, Promozione e categorie minori. Il compito del nuovo mister sarà quello di togliere dalle secche dei play out la formazione mulazzese.

Completano l’interessante giornata il match del “Giannetti” tra il rivitalizzato Monzone (dopo il colpaccio di Monti) e i neroazzurri dell’Atletico Carrara di Michele Dati e l’insidiosa trasferta del Cerreto i casa della Fortis Camaiore: i blu cerchiati di mister Aldo Poggi reduci dal convincente successo sul Mulazzo sono intenzionati a ripetersi anche in campo avverso, le carte da giocare per Salini & soci sono tornate favorevoli.

Programma gare, arbitro, di domenica 5/12/2021 (ore 14,30)

Atletico Podenzana-Monti (“R.Rocchi”, Dario Del seppia di Pisa)

Filattierese-Lido (“Bottero”Villafranca,Alessandro Rastrelli di Firenze )

Fortis Camaiore-Cerreto (Via Fonda, Davide Giunta di Firenze)

Monzone-Atletico Carrara (“Giannetti”, Alessandro D’Elia di di Lucca)

Mulazzo-Massarosa (“Calani”,Ubaldo Mauri Panconesi di Firenze)

Viareggio-Ricortola (Marco Polo Center, Iacopo Franchi di Firenze)

Riposa : Fivizzanese