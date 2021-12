Juniores Regionali, Atletico Carrara in cerca di riscatto

La decima giornata del campionato Juniores Regionale vedrà disputate solo quattro gare delle sei a calendario. Chi è chiamato a difendere il primato sono gli avenzini della San Marco sul campo lucchese dell’Atletico, i rossoneri stazionano al centro della classifica reduci dal pareggio esterno in casa dell’Atletico Carrara. Per quanto riguarda la squadra leader ha i numeri tutti dalla propria parte: sette vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta dall’alto dei 23 punti conquistati a+ 4 dalla coppia inseguitrice Pontremolese-Massese, senza tralasciare l’attacco più prolifero con 30 centri su nove gare.

L’altra nostra rappresentante territoriale Atletico Carrara dei Marmi ospita per la seconda gara consecutiva sul campo amico i pisani del Migliarino Vecchiano. La posta in palio del match della “Fossa “ è alta, i neroazzurri di mister Emiliano Bertelloni devono iniziare a risalire la corrente, togliersi quanto prima dalla palude dei play out. Capitan Bascherini e compagni devono dare continuità alle buone prove offerte nelle ultime partite, in questo contesto il pareggio non cambierebbe nulla, le posizioni di classifica con i pisani rimarrebbero identiche. Concludono il turno le sfide tra il fanalino del girone San Filippo e del Camaiore rispettivamente contro il Corsanico e San Giuliano Terme.

Per quanto riguarda il derby provinciale tra i carrarini del Don Bosco Fossone e Massese è stato posticipato a martedi prossimo, così come le gare della Pontremolese in casa delle zebre di mister Roberto Franchini all’11 dicembre prossimo, mentre quella interna con il Castelnuovo Garfagnana presumibilmente a sabato 18 p.v.

Programma gare, arbitro di sabato 4/11/2021 (ore 15,°°)

Atletico Carrara-Migliarino (Fossa dei Leoni, Giorgio Puccinelli di Carrara )

Atl.Lucca-San Marco Avenza (S.Macario, Andrea Favilla di Lucca)

San Filippo- Corsanico (S.Filippo, Valentina Biondi di Lucca )

Camaiore-San Giuliano (Via Fonda, Guido Masini di Viareggio)

Martedi 7 dicembre

Don Bosco Fossone-Massese (“Duilio Boni”, ore 18,30)

Sabato 11 dicembre

Massese-Pontremolese (Oliveti Massa)