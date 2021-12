Prima Categoria, bene Serricciolo e Don Bosco Fossone

Prima giornata negativa per la capolista Torrelaghese che perde la prima partita della stagione in casa della seconda forza del campionato Academy Porcari.

Il turno ha visto ritornare alla vittoria anche i “galletti” di mister Giorgio Chelotti che hanno disputato una convincente prova contro i cugini del Romagnano, tornati in partita solo nel finale del match dell’Arcinaso. Il successo dei lunigianesi ha interrotto il periodo negativo che aleggiava sul Serricciolo, sceso in campo da diverse partite con molte defezioni. Il Romagnano di mister Paolo Alberti non ha dato continuità alla vittoria interna ottenuta contro i lucchesi del Molazzana, dovrà senza attenuanti concentrarsi sul secondo derby consecutivo contro il Don Bosco Fossone di domenica prossima.

Per quanto riguarda i carrarini di mister Massimo Taurino (foto), dopo vari tentativi senza fortuna, hanno centrato la seconda vittoria della stagione, il primo acuto era datato 3 ottobre nell’esordio in campionato. Il lavoro settimanale del tecnico unitamente allo staff giallorosso inizia a dare i suoi frutti, i tre punti permettono a Vateroni & soci di lasciare l’ultima posizione al Vagli.

In evidenza anche il Forte dei Marmi di mister Simone Bertolla che ha battuto i cugini del Corsanico e staziona nelle piani alti della classifica da qualche giornata, in virtù di buone prestazioni. Da segnalare anche il colpaccio esterno dei pisani del San Giuliano sulla diretta concorrente Molazzana, vittoria che permette ai nero azzurri di uscire dal girone dei play out.

Tabellini delle “nostre”:

Don Bosco Fossone – Folgor Marlia 2-1 (p.t. 1-0)

Don Bosco Fossone: Agnesini; Provenzano; Antonelli; Mosti; Vaira; Ugolini; Donati; Franchi; Bertini; Vatteroni; Orlandi. A disposizione: Mallegni; Micheli; Santini; Aldrovandi; Bernizzi; Manzo; Pezzica; Marinari; Dell’Amico. Allenatore sig. Massimo Taurino.

Folgor Marlia: Menichetti; Della Maggiora; Casali; Del Frate; Signorini; Repetto; Tuzi; Giannotti; Curumi; Busembai; Selmi. A disposizione: Mariotti; Bocca; Caputo; Gianni; Quilici; Micheletti; Zuncheddu; Pirito; Bagnatori. Allenatore sig. Giacomo Galassi.

Marcatori: 30′ Bertini (DBF); 48′ Vatteroni (DBF); 90′ Curumi (FM).

Serricciolo – Romagnano 3-2 (p.t. 2-0)

Serricciolo: Landi; Tonelli; Lisi; Barabino; Bertolini; Forfori; Vegnuti; D’Angelo; Conedera; Angelotti A; Ballerini. A disposizione: Bacchi; Angelotti G.; Francini; Canese; Mazzone; Ruffini; Gilli.

Romagnano:

Marcatori: 16′ Angelotti A. (S); 18′ Tonelli (S); 74′ Angelotti A. (S); 80′ Costa (R); 92′ Canesi (rig.)(R).

Classifica: Torrelaghese 19, Porcari 17, Forte dei Marmi 16, Pietrasanta 16, Corsanico 11, Atletico Lucca 11, Serricciolo 10, San Giuliano 10, Romagnano 10, Folgor Marlia 8, Molazzana 7, Don Bosco Fossone 7, Vagli 6.