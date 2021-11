Terza Categoria, Attuoni Avenza si aggiudica il posticipo e vola

La capolista Attuoni si aggiudica come da previsioni il posticipo della sesta giornata del campionato di terza categoria, portando a quattro i punti di vantaggio sul Master Marina di Massa. La sfida del “Pedonese” prende la piega giusta per il team di mister Andrea Tinfena, dopo venti minuti passa in vantaggio su calcio di punizione con Filippo Tognozzi, il tiro passa sotto la barriera. Quasi subito raddoppia Luca Andreani, gran gol con tiro da fuori. Passata da poco la prima mezzora di gioco triplica Tognozzi (doppietta) che si ripete su calcio di punizione. In chiusura Giorgio Da Pozzo con un delizioso pallonetto firma il poker.

Con il risultato già in cassaforte nel secondo tempo gli avenzini continuano a recitare lo stesso copione del primo, il neo entrato Davide Vallerini firma il quinto sigillo su assist dell’onnipresente Tognozzi. Nella seconda parte della ripresa perla del capitano Paolo Pappagallo direttamente dalla bandierina, gol che festeggia il suo compleanno. Allo scadere il gol della bandiera dei padroni di casa è del solito Yassin Edahbi.

Nel prossimo impegno la Polisportiva Attuoni ospiterà per il big-match il Master Marina di Massa. Tre giorni dopo per Davide Tovani e compagni è fissata la prima semifinale della coppa provinciale, gara di andata contro il Vallizeri al “Bottero” di Villafranca, per chiudere con il turno di riposo alla ottava giornata del 11 dicembre prossimo.

Marina di Pietrasanta-Attuoni 1-6

Marina di Pietrasanrta : Magris, Elmhamdi, Messeltiani, Edahbi Y., Bentaibi, Sabiri, Rossi, Oubourich, Travaglino, Nafafa’a, Barriccelli.(a disp. Edahbi A.)

Attuoni Avenza: Tovani(23’st. Ambrosi), Del Punta(55’ Bertieri), Pappagallo, Soldati(46’ Guidelli), Corsi, Andreani,(40’ Del Mancino) Bertieri, Babboni, Da Pozzo, Lucetti(46’ Vallerini), Lucchesi, (a disp. Lodola, Francini) All. Tinfena

Arbitro : Cecchi di Viareggio

Marcatori : 23’ Tognozzi, 25’ Andreani, 39’ Tognozzi, 38’ Da Pozzo,17’st. Vallerini, 28’ Pappagallo, 42’st. Edahbi Yassin(MP)

Classifica aggiornata : Attuoni Avenza 16, Master Marina di Massa 12, Vallizeri 10, Gragnolese 10, Villafranchese 10, Carrarese giovani 10, San Vitale Candia 9, Sporting Forte dei Marmi 8, Turano Montignoso 7, Spartak Apuane 7, Tirrenia 4, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Prossimo turno (4.12.2021):

Carrarese giovani-Spartak Apuane, Fosdinovo-Gragnolese, Attuoni-Master Marina di Massa, Tirrenia-San Vitale Candia,Turano Montignoso-Sporting Forte dei Marmi,Vallizeri-Marina di Pietrasanta, riposa : Villafranchese