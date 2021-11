Terza Categoria, commento della sesta di campionato

La sesta giornata di andata è iniziata con l’anticipo tra la Villafranchese e Turano Montignoso, i tre punti sono andati ai gialloneri di mister Fabio Bellotti, mentre gli ospiti, saliti al “Bottero” privi di molte pedine titolari(almeno otto), hanno tenuto vivo il match sotto la costante pioggia fino ai minuti finali.

Nella giornata regolare due successi interni, un pareggio senza reti e una vittoria in campo avverso. I riflettori erano puntati sul derby del Castel Dell’Aquila dove i biancoverdi di mister Nicola Grandetti hanno vinto con merito la strapaesana. I tre punti importanti proiettano Cecconi & soci al terzo posto dove c’è affollamento: la terza fila è intasata da ben quattro inseguitrici quali Vallizeri, Villafranchese, Gragnolese appunto e Carrarese giovani con 10 punti.

Per il momento la vetta rimane intaccata, bisognerà attendere il posticipo di questa tra il Marina di Pietrasanta e la capolista Attuoni Avenza.

Dopo la convincente prova della Gragnolese si aggiunge quella dello Spartak che rifila un set tennistico al Fosdinovo, riscattando il risultato negativo del recupero nella scorsa settimana, da segnalare le due doppiette di Canalini e Gianardi. Chi non è riuscito a fare il triplice salto in classifica è stato il San Vitale Candia sconfitto sul campo amico dalla Carrarese giovani, mentre a Forte dei Marmi per la prima volta dopo sei turni si registra un finale di gara senza reti: la Tirrenia dopo le dimissioni di mister Nello Mariotti ha optato con una soluzione interna il giocatore di lungo corso come Cristiano Biancalani. I compagni di gioco hanno tenuto testa allo Sporting Forte dei Marmi che era galvanizzato dall’acuto esterno contro la Carrarese giovani dello scorso turno, entrambe le squadre hanno mosso la classifica.

Risultati :

Villafranchese-Turano Montignoso 3-1

Gragnolese-Vallizeri 4-1

San Vitale Candia-Carrarese giovani 0-1

Spartak Apuane-Fosdinovo 6-1

Sporting Forte dei Marmi-Tirrenia 0-0

Lunedi posticipo.

Marina di Pietrasanta-Attuoni Avenza (Renella, 20,30)

Ha riposato : Master Marina di Massa

Classifica: Attuoni Avenza 13, Master Marina di Massa 12, Vallizeri 10, Villafranchese 10, Gragnolese 10, Carrarese giovani 10,San Vitale Candia 9,Turano Montignoso 7, Sporting Forte dei Marmi 8, Spartak Apuane 7, Tirrenia 4, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Prossimo turno ( 4/12/2021)

Carrarese giovani-Spartak Apuane, Fosdinovo-Gragnolese, Attuoni Avenza-Master Marina di Massa, Tirrenia-San Vitale Candia,Turano Montignoso-Sporting Forte dei Marmi, Vallizeri-Marina di Pietrasanta. Riposa : Villafranchese

Tabellini :

Villafranchrese-Turano Montignoso 3-1

Villafranchese: Liccia, Caroli Riccardo, Mariani, Formentini, Mandaliti, Caroli Luca,Firmini, Polloni, Trevisan Davide, Manganelli(Madonna, Tre visamnMattia, Martinelli, Pucci, Mosti, Chelotti, Galeazzi, Bartolin, Giubbani)All. Bellotti

Turano Montignoso : Belloni, Fubiani,Della Pina,Verduci, Rossi, Ricci, Lorenzetti, Giunta, Rocca, Manfredi,Masini(Pucci, Poggi, Lenzetti, Filigheddu)All. Mori

Arbitro : Felici di Carrara

Marcatori: 10’ Masini, 12’ Firmini,25’ Firmini, 86’ Chelotti

Gragnolese-Vallizeri 4-1

Gragnolese : Gerali, Lombardi Luca, Sisti, Simonelli, Morotti, Egei, Fregosi(65’ Ferrari), Cecconi, Costa(75’ Tedeschi), Mastrini(75’Lombardi Mirco), Moisè( a disp.Fornesi, Pierotti, Amendola, Lombardi Marco) All. Grandetti

Vallizeri : Agostinelli, Kadiu, Gueye, Rossi(48’ Fornaciari) , Cervara(16’ Oddo), Es Saharoui, Bondi, Nouiti, Capiferri(73’ Castelletti), Toninelli, Zuccarelli(78’ Farhate), (a disp. Chakir)All. Neri

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori :10’ Moisè, 27’ Es Sahraoui , 45’ Cecconi, 55’ Moisè, 70’ Costa

San Vitale Candia-Carrarese giovani 0-1

San Vitale Candia :Ambrosini, Di Bemnedetti, Deda, Sparavelli, Mosti, Bertuccelli, Bongiorni, Sarno, Mancini, Donadel(46’ Leka), Aliboni( Ricci, Finelli, Carlesi, Iovinella, Gallia, Fellini, Attanasio, ) All. Bertelloni

Carrarese giovani : Novarino, Pennucci, Viviani,Conti, Citro, Agnesini, Galeazzi, Galeotti Alessandro, Biggi, Vaccà, Galeotti Manuel(40’Brugioni) ( Fazzini, Mazzucchelli, Galassi, Lorenzini, Pasquini) All. Gigli

Arbitro :Tognetti di Viareggio

Marcatori : 40’ Sarno(aut.)

Sp.Forte dei Marmi-Tirrenia 0-0

Sp.Forte dei Marmi: Tarabella, Varneau, Bazzichi, Galeotti Francesco, Pelliccia, Coppedè, Celentano, Costa, Macchiarini, Lorenzi, Galeotti Nicola(Nari, Baldi, Leonardi, Perregrini, Poli, Vannucci) All. Dazzi

Tirrenia : Mosti, Pardini, Tognocchi, Tonetti, Quadrelli, Bresciani, Fall, Mandoli, Luzzoili, Chioni, Moscatelli( Shkembi, Biancalani, Niccoletti, Viacava,Rossi)All. Biancalani

Arbitro: Betti di Carrara

Note : Espulso Celentano(T)

Spartak Apuane- Fosdinovo 6-1

Spartak Apuane :De Vita Giacomo, Frtuzzetti, Marchini,Gianardi, Ulivi Tommaso, Dell’Amico, Lucchi, Del Bianco, Canalini, Arnier( De Vita Moreno, Sow, Santini, Tongiani, Cervetti, Baldoni)All. Ulivi Paolo

Fosdinovo : La Rana, Donazza, Stelitano, Ballani, Ottino, Manzotti, Marchioni, Argiolas, Tonelli, Cantoni, Baldassini( Mammalella, Benacci, Marangoni, Boni, Isoppo, Bartoletti, Giuliani, Belloni)All. Lombardi

Arbitro : Grimaldi di Carrara

Marcatori: Del Bianco, Canalimi(rig.), Marchini, Canalini, Cantoni(F)