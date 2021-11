Juniores Regionali, la Pontremolese di mister Lazzarini sbanca San Giuliano e balza al secondo posto

San Giuliano-Pontremolese 2-4

San Giuliano: Contini, Sanfratello, Landi (88’ Giovannetti), Davini (46’ Di Maggio), Pulga, Benedetti, Galati, Ferrari (75’ Pannia), Armenante (79’ Galleri), Patacchini, Sbrana (67’ Mastrofini) (a disp: Braccini.) All.: Nicosia Stefano

Pontremolese: Pagani, Benincasa, Giromini, Razzini, Buccella, Agolli (85’ Testa), Clementi, Bortolasi (89’ Frattallone), Tavaroni (46’ Micheli), D’Angelo, Barabino J. (77’ Barabino M.). (a disp: Matteucci, Beqirllari, Plicanti). All.: Lazzerini Tommaso

Marcatori: 33’ Galati (rig.) (SG) 38’ Buccella (P), 50’ Barabino J. (P), 53’ Patacchini (SG), 61’ e 82’ Micheli (P).

Arbitro: Frediani di Pisa

Note: Ammoniti: 70’ Giromini (P) Angoli: 1-9

Arbitro: Frediani di Pisa

San Giuliano Terme- La partita di sabato 27 novembre conferma il buon momento della juniores che con una partita quasi perfetta si porta a casa i tre punti su un campo molto difficile come quello del San Giuliano Terme. Inizia molto forte la squadra locale con due buone occasioni non sfruttate adeguatamente, poi la Pontremolese comincia a giocare come sa e a fronte di un gioco molto bene impostato, crea alcune occasioni che meriterebbero migliore sorte. L’arbitro, che nel complesso non ha arbitrato male, al 33° concedeva generosamente un calcio di rigore che permetteva al San Giuliano di passare in vantaggio con Galati. La Pontremolese non si disuniva e nel giro di 5 minuti perveniva al pareggio con Buccella, lesto ad insaccare una palla vagante in area. Si andava al riposo sul giusto risultato di parità.

Nel secondo tempo avveniva una metamorfosi e la Pontremolese iniziava un pressing a tutto campo che trovava la concretizzazione al 50° con la rete di Barabino Jacopo con un tiro da fuori area che si insaccava a fil di palo e un minuto dopo lo stesso Barabino colpiva il palo interno e la palla attraversava tutto lo specchio della porta rientrando in campo. Su un capovolgimento di campo al 53° la squadra di casa riagguantava il pareggio con Patacchini, su una ripartenza viziata da un evidente fuorigioco non rilevato dall’arbitro. Gli azzurri non si perdevano d’animo e sciorinava azioni su azioni che portavano alle altre due realizzazioni ad opera di Micheli. La prima al 61° con girata e tiro dal limite e la seconda di testa su un perfetto cross di Benincasa. La partita non evidenziava altre azioni da segnalare. Forse oggi si è vista la migliore partita della Pontremolese. In evidenza due ragazzi leva 2004 quali Barabino Jacopo e Agolli che hanno evidenziato una personalità da veterani.

Nella foto: Pagani Alessio portiere Pontremolese juniores regionale