Juniores Provinciale, Serricciolo vince e sogna in grande

Ottimo momento del Serricciolo di mister Cristian Borghetti che grazie alla vittoria di sabato scorso sul campo del Viareggio (2-4) si gode la seconda posizione con 11 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista Pietrasanta. Sugli scudi nella positiva giornata di tutta la squadra l’attaccante Ruffini, autore di una tripletta, che porta così a 8 il bottino personale.

Passando alle atre gare, importante vittoria del Romagnano per 2-1 sul campo della Carrarese Giovani, cosi come del Ricortola che si è sbarazzata del fanalino di coda del torneo Centro Giovani con un 3-0. Mentre la Virtus Marina di Massa osservava il turno di riposo, non è riuscito nell’impresa il Turano Montignoso che, nonostante l’ottima prova, sul campo della capolista ha subito un 2-1.

La classifica: Pietrasanta 14, Serricciolo 11, Lido di Camaiore 11, Ricortola 10, Viareggio 10, Romagnano 9, Villafranchese 7, Virtus Marina di Massa 6, Carrarese Giovani 3, Turano Montignoso 3, Centro Giovani 0.