Altra sconfitta per la Pontremolese, contro il Signa termina 1-3

Ancora zero punti per la Pontremolese che al Lunezia non passa neanche l’esame Signa e scivola sempre più in basso in classifica. Il primo tempo si è chiuso con gli ospiti avanti 2-0 grazie alla doppietta di Tempesti. Copione diverso in un secondo tempo che ha visto gli azzurri prendere campo e coraggio. All’80esimo è arrivato anche il gol di Musetti ad accorciare le distanze: troppo tardi, probabilmente, per avere le energie necessarie a trovare il pari.

Primo tempo

Subito brividi in apertura per la Pontremolese: al quinto minuto Rossi è protagonista di un salvataggio sulla linea dopo un’uscita a vuoto di Santini. Al sedicesimo il vantaggio ospite: Santini in uscita bassa atterra Alesso: è calcio di rigore. Dal dischetto va Tempesti che spiazza l’estremo difensore azzurro. Al ventottesimo raddoppio firmato dallo stesso attaccante canarino che va via a Rossi sulla sinistra e poi con un preciso diagonale trafigge Santini. Alla mezzora Saia perde una palla velenosa, Tempesti vede Santini fuori dai pali e prova la conclusione dalla lunga distanza ma il tiro è fuori misura. Al 39′ Filippi, atterrato in area sugli sviluppi di un calcio di punizione, reclama il penalty ma il direttore di gara lascia giocare.

Secondo tempo

In avvio di ripresa subito un cambio per Sabatini che cambia modulo passando al 4-4-2: fuori Mutti, al suo posto entra Micheli che va a piazzarsi vicino a Musetti. Al terzo minuto gran cross di Gabrielli per Saia che fa sponda per Musetti ma il numero 9 azzurro si fa murare da ottima posizione. Al 56esimo buona occasione per Saia che, servito da Musetti, lascia partire un destro dal limite che si spegne ampiamente sopra la traversa. Al sessantacinquesimo Gabrielli, pescato in profondità, viene steso al limite da Sannino ma l’arbitro indica il corner a favore dei padroni di casa. Dalla bandierina il cross di Scaldarella arriva sulla testa di Lecchini che schiaccia ma non trova di poco lo specchio. All’81’ Musetti trova il gol che accorcia le distanze approfittando di una ribattuta su un tiro al volo di Saia dal limite dell’area. Sul finale Munno in ripartenza trova il 3-1 con un potente destro da posizione defilata che si insacca sotto l’incrocio.

IL TABELLINO

Pontremolese (4-3-3): Santini; Rossi (dal 76′ Manenti), Filippi, Lecchini, Menichetti; Saia, Scaldarella (dal 76′ Rosaia), Sbarra; Gabrielli, Musetti, Mutti (dal 46′ Micheli). A disp.: Gavellotti, Manenti, Barontini, Razzini, Tavaroni, Zucconi, D’Angelo, Micheli, Rosaia. All.: Sabatini.

Signa (4-2-3-1): Sannino; Franzoni, Tempestini, Becagli, Lencini; Gemignani F., Capochiani; Rosi, Gemignani M. (dall’81’ Munno), Alesso (dal 77′ Coppola); Tempesti. A disp.: Daddi, Mariani, Dallai, Munno, Coppola. All.: Enrico Cristiani.

Reti: 17′ Tempesti, rig. (S), 28′ Tempesti (S), 81′ Musetti (P), 96′ Munno (S)

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno (assistenti Cheli di Pisa e Parrotta di Pisa)

Ammoniti: Rosi (S), Scaldarella (P), Menichetti (P), Filippi (P), Manenti (P)

Recupero: 3′, 5′