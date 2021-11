Massese battuta ad Altopascio. Il Tau ne fa due nel secondo tempo e continua a volare

Tau Calcio-Massese 2-0 (p.t 0-0)

Tau Calcio: Carcani, Borgia, Quilici, Anzilotti, Mancini, Fedi, Niccolai M., Pratesi, Mengali, Doveri, Benedetti. A disposizione: Di Biagio, Lucchesi, Seriani, Fazzini, Manfredi, Falorni, Lattanzi, Antoni, Fattorini. Allenatore sig. Pietro Cristiani.

Massese: Barsottini, Battistoni, Lucaccini F., Lucaccini R., Zambarda, Garcia De Cortazar, Casalini, Fall, Franzese, Papi, Soumahoro. A disposizione: Leone, Bennati, Baldini, Cartano, Carlini, Lezza, Manfredi F., Bonini L., Bonini M.. Allenatore sig. Rino Lavezzini.

Arbitro sig. Alessio Vincenzi della sezione di Bologna.

ALTOPASCIO – Al Comunale di Altopascio (Lucca), Rino Lavezzini era impegnato nella sua terza partita stagionale alla guida della Massese. Una partita proibitiva, sul campo della dominitrace di questa prima parte di Eccellenza Toscana Girone A, ma comunque fondamentale per i bianconeri che ancora hanno da smaltire le scorie del terremoto scoppiato al “Vitali” dopo le dimissioni di Gassani, Pantera e altri membri del consiglio amministrativo. La vittoria casalinga ottenuta contro il fanalino di coda Castelnuovo Garfagnana ha ridato ossigeno agli apuani, allontanandoli dalla zona play-out ma confermando le sensazioni negative di una squadra impaurita e senza certezze.

Di certezze, invece, ne ha a bizzeffe il Tau e la partita contro la Massese ne è l’ennesima dimostrazione. Gli amaranto danno la stoccata nel secondo tempo, con il subentrato Fazzini, prima di mettere in cassaforte i tre punti, sfruttando un autorete, e continuare la sua fuga, mantenendo le 7 lunghezze di distanza dalla seconda classificata Signa.

La Massese viene stoppata di nuovo, questa volta da una squadra più forte. La situazione in classifica rimane complessa, con i play-off distanti 4 punti e i play-out appena 3. Un limbo da cui i bianconeri sperano di uscire il prima possibile. La prima occasione per farlo sarà domenica 5 dicembre, quando al “Vitali” arriverà la Pontremolese per un derby sempre ostico, con il calcio d’inizio fissato alle 14.30.