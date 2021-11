Seconda Categoria, presentazione della nona giornata

La nona giornata presenta gli ennesimi derby dell’avvincente campionato. L’imbattuta capolista Viareggio andrà a far visita ai cugini del Lido di Camaiore, visto il ruolino di marcia dei bianconeri di mister Santini dovrebbe essere un test abbordabile, anche se questi derby versiliesi riservano spesso imprevisti. La prima diretta inseguitrice Fivizzanese è reduce da due pareggi consecutivi, quello più clamoroso a Groppoli contro i padroni di casa del Mulazzo dove i medicei sono stati raggiunti nei minuti finali. Al comunale salgono i lucchesi della Fortis, quindi per Salku & soci è necessario superare il momento poco positivo.

Seguendo l’ordine della classifica per ritrovare una lunigianese bisogna arrivare all’ottava posizione, dove gravita la Filattierese in compagnia delle due ”sorelle” Monti e Mulazzo. Il mister di Gragnana Augusto Secchiari si esprime molto cautamente sulla delicata trasferta: “Il nostro problema e’ sempre quello che ci portiamo avanti da tante partite, le defezioni sono importanti come Mori Baldelli e Buluggiu, e’ una vita che mancano. Il nostro centravanti Mori ne avra’ fino ad anno nuovo. Le altre squadre “piangono” ma hanno trovato giocatori per rinforzare i loro organici. Da noi si fa con quello che abbiamo a disposizione, il nostro prossimo avversario Massarosa in casa è micidiale, naturalmente noi andremo a giocare come sempre cercando di fare la partita e di fare risultato. La squadra tutto sommato, nonostante diverse assenze, al momento non ha mai sfigurato. Dimenticavo che il nostro portiere Magnani, causa una distorsione, e’ in forte dubbio, ci mancherebbe anche questa”.

Scorrendo verso il basso stazionano Mulazzo e Monti, i rossoblu di mister Fabio Giovannacci saranno ospiti del Cerreto, entrambe le compagini vogliono uscire dalla crisi di risultati ed iniziare a risalire la corrente e quindi sarà un match ad alta tensione. Per il Monti di Fabiano Centofanti c’è a calendario c’è l’atteso derby contro i cugini del Monzone, assai interessante con le due squadre divise da un punto, le due formazioni sono reduci entrambe dalle sconfitte rispettivamente contro l’Atletico Carrara e Ricortola, urge anche in questa storica strapaesana incamerare i tre punti per togliersi dalla secche dei play out.

Infine insidiosa trasferta per l’Atletico Podenzana a Ricortola, i padroni di casa, terza forza del girone, stanno attraversando un ottimo periodo, al contrario per il team di mister Yuri Angeli le cose non vanno proprio alla grande, per questo c’è la voglia di uscire dal rettangolo di via delle Pinete con un risultato positivo.

Programma gare, arbitro di domenica 28/11/2021 (ore 14,30)

Cerreto-Mulazzo(Renella, Costantino Gravini di Livorno)

Fivizzanese-Fortis Camaiore(Comunale, Davide Leoni di Livorno)

Lido di Camaiore-Viareggio(Benelli, Simone Fantoni di Carrara)

Massarosa-Filattierese(“Vignali” Greta De Vanni di Livorno)

Monti-Monzone(“Don Bosco”, Niccolò Ferrini di Pisa)

Ricortola-Atl.Podenzana (Ricortola, Francesco Nocciolini di Prato)

Riposa : Atl.Carrara dei marmi