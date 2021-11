Prima Categoria, atteso derby Serriciolo-Romagnano

Il nono turno del campionato di prima categoria mette di fronte le prime quattro squadre della classifica. La capolista Torrelaghese, dopo il mezzo passo falso interno, è ospite del Porcari, terza forza del girone: l’Academy di mister Bendinelli cercherà con tutti i mezzi a disposizione di fermare la corsa della corazzata gialloviola. Le altre inseguitrici Corsanico e Forte dei Marmi si scontreranno nell’ennesimo derby della Versilia, i collinari di mister Mazzei ritornano in campionato dopo il riposo, mentre il Forte dei Marmi di mister Simone Bertolla, tornato dalla bella prestazione contro la capolista, è intenzionato a dare continuità al buon momento. Le nostre tre compagini territoriali hanno in programma due sfide delicate: atteso il “derby” tra Serricciolo e Romagnan. Dall’Arcinaso il direttore sportivo Mirko Ruffini presenta il test contro i biancogranat:“La sfida casalinga con il Romagnano si preannuncia molto difficile per noi, visto il periodo negativo nostro ed il valore degli avversari. Una squadra la loro al quale porterei via diversi giocatori, profili importanti senza dubbio a partire da “Ciccio” Costa ed a seguire tanti altri. Noi, oramai è risaputo, stiamo faticando molto, soprattutto per causa di varie defezioni e di una rosa corta che non permette a Mister Chelotti di avere molte soluzioni tattiche. Per il resto vedremo, ma io voglio credere da domenica ad un’inversione di rotta.”

Risponde per gli ospiti il pari grado Gabriele Panizzi: “Andiamo in casa del Serriciolo, a mio avviso una delle squadre più complete del campionato, nonostante le molte assenze. Hanno giocatori esperti che vengono da categorie superiori come Barabino Angelotti e Conedera . La vittoria di domenica con il Molazzana ci ha dato consapevolezza che piano piano stiamo raggiungendo dei buoni livelli con un po’ di fortuna che non guasta mai. I ragazzi si sono allenati duramente e credo che assisteremo ad un bella gara. Nell’ultimo allenamento si sono fermati un paio di giocatori Il mister valuterà il loro impiego anche se al momento sembra difficile”.

Infine turno casalingo per il Don Bosco Fossone, il team di mister Massimo Taurino dopo la sconfitta con qualche strascico per alcune decisioni dell’arbitro è pronto a riprendere il difficile percorso, con la voglia di uscire dalle paludi della zona rossa. Nel match interno contro la temibile Folgor Marlia, ci vorrà una prova superiore a quelle disputate fin’ora, le premesse per un buona partita ci sono tutte.

La giornata si conclude con le sfide interne del Vagli e Molazzana che incontrano rispettivamente la seconda forza del campionato Pietrasanta e i pisani del San Giuliano.

Programma gare, arbitro di domenica 28/11/2021(ore 14,30)

Don Bosco Fossone-Folgor Marlia(“Duilio Boni, Dario Alderighi di Empoli)

Serricciolo-Romagnano(Arcinaso, Leonardo Lombardi di Pontedera)

Porcari-Torrelaghese(Porcari ,Giacomo Di Legge di Pisa)

Molazzana-San Giuliano(Molazzana,Matteo Macchini di Pistoia)

Forte dei Marmi-Corsanico(Aliboni, Adrian Ursu di Lucca)

Vagli-Pietrasanta(Vagli di sotto, Alessio de Marco di Lucca)

Riposa : Atletico Lucca