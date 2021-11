Terza Categoria, al via la sesta giornata

La sesta giornata del campionato di terza categoria propone diversi match da non perdere. In virtù del successo sul campo dello Spartak la nuova capolista Attuoni Avenza di mister Andrea Tinfena scenderà in campo nel posticipo di lunedi 29, conoscendo già i risultati delle immediate inseguitrici. Test per Giorgio Da Pozzo e compagni che dovrebbe essere abbordabile in casa dei versiliesi del Marina di Pietrasanta. Per quanto riguarda le dirette avversarie spicca il derby in terra di Lunigiana tra la Gragnolese, reduce dallo stop di Avenza, contro i valligiani di mister Roberto Neri, tornati senza punti dal recupero contro il San Vitale Candia. Si preannuncia un derby elettrizzante, le due compagini si conoscono a memoria, in palio l’eventuale primato per i zeraschi di Riccardo Capiferro & soci, per i biancoverdi mister Nicola Grandetti l’aggancio ai cugini. Nel sabato pomeriggio regolari esami interni per il San Vitale Candia di mister Paolo Bertelloni: rivitalizzati dal successo nel recupero contro il Vallizeri ospitano i marmiferi della Carrarese giovani, sconfitti sul campo amico dallo Sporting Forte dei Marmi. Impegno tra le mura amiche per lo Spartak Apuane di Paolo Ulivi, chiamato a riscattare lo scivolone contro l’Attuoni. Una bella sfida per i play off è di scena al “Bottero” di Villafranca tra le “vespe” di mister Fabio Bellotti, rinvigorite dalla vittoria di Tirrenia, e il temibile team di mister Enrico Mori dell’Academy Turano Montignoso. Chiude la giornata regolare la gara dello Sporting Forte dei Marmi, tonificata dal successo esterno contro la Carrarese giovani, che affronta tre mura amiche la Tirrenia 1973.

Programma gare, arbitro 6^ giornata

Anticipo Venerdi 26/11/2021

Villafranchese-Turano Montignoso”Bottero”,Antonio scalisi di Carrara)

Sabato 27/11/2021

Gragnolese-Vallizeri(Caste Dell’Aquila, Gaicomo Sergiampietri di Carrara)

San Vitale Candia-Carrarese giovani(Remola,Niccolò Tognetti di Viareggio )

Spartak Apuane-Fosdinovo(“Raffi”,Michel Tobia Grimaldi di Carrara)

Sporting Forte dei Marmi-Tirrenia(“Aliboni”,Tommaso Betti di Carrara)

Lunedi 29 posticipo :

Marina di Pietrasanta-Attuoni Avenza(Pedonese Pietrrasanta, 20,30)

Ripoosa : Master Marina di Massa