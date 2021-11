San Marco, ecco il weekend agonistico rossoblu

Tornano in campo nel fine settimana le selezioni giovanili della San Marco Avenza protagoniste nei rispettivi campionati regionali e provinciali. E’ derby alla Covetta per la capolista rossoblu del campionato Juniores regionale girone C. La squadra avenzina allenata da mister Luca Laghi se la vedrà domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 16.30) con il Fossone. San Marco che guida attualmente la classifica del girone C regionale a quota 20 punti seguita dal Camaiore a 18 e dalla Massese che da parte sua ha fallito il recupero col Castelnuovo uscendo sconfitta per 2-1 ed è rimasta cosi’ a quota 16. I rossoblu se la vedranno con i cugini di Fossone che attualmente occupano l’ottava posizione di classifica generale a quota 11 punti. Per quanto riguarda le altre formazioni giovanili rossoblu da registrare l’impegno esterno sul campo del Fossone da parte della capolista del campionato Allievi A 2005 provinciale di mister Jimmy Fialdini. Match in programma domenica mattina alle 9. Appuntamento casalingo per la squadra B Allievi rossoblu di mister Paolo Braida che al Paolo Deste ospiterà domani alle 18.30 l’Academy Turano Montignoso.I Giovanissimi regionali annata 2007 di mister Roberto Bennati invece saranno di scena sul rettangolo di gioco del Paolo Deste domenica mattina alle ore 10.45 contro i pari età del Pietrasanta. Infine la selezione Giovanisismi B 2008 guidata da mister Gabriele Lucchinelli scenderà sul terreno di gioco del Pietrasanta B nella gara in programma domanica mattina alle ore 9.30. Match esterno anche per gli Esordienti rossoblu annata 2009. San Marco che sarà infatti di scena sul campo delal Rinchiostra di Poggioletto ospiti della Carrarese domani pomeriggio alle ore 17.15. Infine le due squadre degli Esordienti B 2010. La squadra A rossoblu di scena in casa alla Covetta contro la Carrarese Giovani (domenica ore 10.45) mentre la selezione B giocherà in trasferta sul terreno dell’Atletico Perticata domani pomeriggio alle 17.45. A seguire tra domani pomeriggio e domenica mattina tutti gli impegni delle selezioni minori dai Pulcini 2011 ai Primi Calci 2014.

NM