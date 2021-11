Juniores Regionali, presentazione della nona di campionato

A tre giornate dalla fine del girone di andata resiste al comando del campionato juniores regionale la San Marco Avenza di mister Luca Laghi, unica imbattuta del torneo con sei vittorie e due pareggi, attacco più prolifero e difesa meno battuta. Al “Paolo Deste” per gli avenzini andrà in scena il quarto derby della stagione contro il Don Bosco Fossone.Tra le due compagini ci sono ben nove punti di differenza, attualmente l’umore nei due quartier generali è completamente diverso, i padroni di casa stanno attraversando un ottimo momento, per gli ospiti di mister Gianluca Cia il cammino in campionato è altalenante, il team fossonese è ancora alla ricerca di una identità, fattore mostrato pochissime volte in queste otto giornate. La terza forza del girone Massese, in settimana raggiunta dagli azzurri di Pontremoli, ospita all’Oliveti il fanalino di coda del campionato San Filippo, gara da un pronostico abbastanza scontato. Invece chi dovrà sudarsela è la Pontremolese di mister Tommaso Lazzerini che piano piano ha scalato i gradini della classifica, ora a ridosso della coppia di vertice San Marco-Camaiore. Per Barontini e compagni si preannuncia una insidiosa trasferta in quanto i pisani del san Giuliano sul campo amico hanno sempre fatto punti. Infine difficile sarà anche la sfida della “Fossa” tra i neroazzurri di mister Emiliano Bertelloni e il temibile Atletico Lucca, reduce dalla sconfitta di Camaiore. I marmiferi visti a Fossone hanno fatto una buona impressione, sfiorando più volte il meritato vantaggio, questo dovrebbe essere l’approccio giusto per affrontare i lucchesi. Conclude l’odierno turno la gara tra la seconda in classifica Camaiore contro i pisani del Migliarino relegati al penultimo posto della graduatoria.

Programma gare, arbitro di sabato 27/11/2021(ore 15,°°)

Atletico Carrara-Atletico Lucca(Fossa dei Leoni, Matteo Puvia di Carrara)

Massese-San Filippo(Oliveti, Alessio Fatticcioni di Carrara)

San Marco Avenza-Don Bosco Fossone(“Paolo Deste”,Matteo Particelli di Carrara)

San Giuliano-Pontremolese(S.Giuliano Terme,Daniele Frediani di Pisa)

Migliarino-Camaiore( Comunale Modica, Tommaso Fuigi di Pisa)

Castelnuovo-Corsanico(“Nardini”,Alessio Fatticcioni di Carrara)