Quattro giovani promesse della San Marco al raduno viola

Grande soddisfazione in casa San Marco Avenza per la convocazione di quattro giovani giocatori rossoblu al raduno selettivo organizzato lunedi scorso dall’ACF Fiorentina presso il centro sportivo “Umberto Galli” di Fucecchio. Si tratta di Filippo Cappuccini (2008), Andrea Pon (2008), Mattia Pieri (2009) e Filippo D’Alessandro (2009). Un raduno organizzato in maniera impeccabile da parte delal societò di casa Giovani Fucecchio e che ha permesso ai tecnici della società gigliata di poter visionare e valutare tante giovani promesse toscane delle categorie Giovanissimi B 2008 ed Esordienti A 2009 che militano attualmente nelle numerose società calcistiche della regione che hanno attivato l’affiliazione con l’Acf Fiorentina compreso proprio il club rossoblu di via Covetta al suo secondo anno di collaborazione con il club del presidente Commisso. A dirigere il raduno tecnico presso il centro sportivio di Fucecchio con la sua supervisione tecnica è stato Mirko Mazzantini coadiuvato dai dirigenti responsabili viola Maurizio Niccolini e Stefano Cappelletti. Raduni di questo tipo si succederanno nel corso della stagione ai quali altre giovani promesse toscane, comprese quelle della San Marco , verranno chiamate a partecipare.