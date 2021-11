Terza Categoria, Attuoni e Vallizeri vittorie da primato

Entra nel vivo il campionato di terza categoria, nelle quattro gare del sabato pomeriggio e sera si registrano due vittorie interne per Vallizeri e Attuoni, rispettivamente contro Spartak Apuane e Gragnolese, e altrettanti successi in esterna del San Vitale Candia e Villafranchese sui campi del Fosdinovo e della Tirrenia. La gara della Carrarese giovani contro lo Sporting Forte dei Marmi per motivi logistici viene posticipata a lunedi 22 come il già fissato match tra il Marina di Massa contro i versiliesi del Marina di Pietrasanta.

Tornano alla vittoria i massesi del San Vitale di mister Paolo Bertelloni che calano un poker di reti al Fosdinovo, la formazione di bomber Francesco Iovinella tornerà’ in campo mertedi 24 per il recupero contro il Vallizeri, gara sospesa per pioggia con i locali in vantaggio per una rete a zero. Con l’eventuale successo Aliboni & soci hanno la possibilità di portarsi a ridosso delle prime, Valligiani permettendo. Di prestigio è stato il secondo successo esterno della stagione per i gialloneri della Villafranchese sul campo della blasonata Tirrenia, ancora per l’ennesima partita protagonista delle “vespe” il bomber di razza quale Alessandro Giannotti, sempre a segno (sei centri stagionali) in questo inizio di stagione. In piena crisi di risultati la Tirrenia che si ritrova al penultimo posto della classifica, nonostante con l’organico costruito per la categoria, a fine gara ha dovuto accettare le dimissioni dell’esperto tecnico Nello Mariotti.

Infine i due match-clou del quinto turno: balzano in vetta al girone i valligiani di mister Roberto Neri che in rimonta hanno avuto la la meglio dello Spartak Apuane; stesso sorriso anche per gli avenzini dell’Attuoni di mister Andrea Tinfena, soffrono più del previsto contro i lunigianesi della Gragnolese scesa alla “Covetta” senza pedine dei tre titolarissimi come Costa, Egei e Fregosi. La seconda parte della quinta giornata va in scena lunedi sera sotto le luci, con le ghiotte occasioni per Master Marina di Massa e Carrarese gioivani.

Risultati 5^a giornata :

Fosdinovo-San Vitale Candia 1-4

Attuoni Avenza-Gragnolese 3-1

Tirrenia-Villafranchese 0-3

Vallizeri-Spartak Apuane 3-2

Lunedi 22, posticipo :

Master Marina di Massa-Marina di Pietrasanta(Romagnano, ore 20,30)

Carrarese giovani-Sporting Forte dei Marmi(Fossone 2, ore 20,°°)

Ha riposato : Academy Turano Montignoso

Classifica: Vallizeri 10, Attuoni Avenza 10, Master Marina di Massa 9, Gragnolese 7, Turano Montignoso 7, Carrarese giovani 7, Villafranchese 7, San Vitale Candia 6, Spartak Apuane 4, Sporting Forte dei Marmi 4, Tirrenia 3, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Prossimo turno, 6^a giornata (sabato 27/11/2021):

Gragnolese-Vallizeri

Marina di Pietrasanta-Attuoni Avenza

San Vitale Candia-Carrarese giovani

Spartak Apuane-Fosdinovo

Sporting Forte dei Marmi-Tirrenia

Villafracnhese-Academy Turano Montignoso.

Riposa: Master Marina di Massa.

Tabellini :

Fosdinovo-San Vitale Candia 1-4

Fosdinovo : La Rana, Donazza, Isoppo, Manzotti(Fusani), Ottino,Betti,Argiolas, Cantoni, Tonelli, Marchioni,Stelitano(Ambrosini), (a disp. Marino, Benaci), Giuliani, Ballani, Perlongo)All. Lombardi.

San Vitale Candia:Ambrosini, Di Benedetti, Fellini, Gallia, Mosti, Della Pina(43’ Carlesi), Iovinella(55’ Sarno), Sparabvelli, Mancini, Donadel(36’st. BongiorniD.), Aliboni( Finelli, Deda, Bongiorni,

Arbitro : Betti di Carrara

Marcatori: 5’ Aliboni, 20’ Donadel, 32’ Argioolas ,6’st. Iovinella,40’st. Bongiorni D

Attuoni Avenza-Gragnolese 3-1

Attuoni Avenza: Tavoni, Pollina, Pappagallo(Del Punta), Soldati(corsi), Lucchesi, Andreani(Francini), Tognozzi(Lodola), Babboni, Da Pozzo,Bertieri, Lucetti(a disp. Ambrosi, Guidelli)All. Tinfena

Gragnolese: Gerali, Simonelli, Morotti, Guelfi, Sisti, Amendola, Giardina, Cecconi, Costa, Mastrini, Ferrari(Fornesi, Chelotti, Bondi, Lombardi,Pierotti, Tedeschi)All. Grandetti

Arbitro : Cagnoli di Viareggio

Marcatori : 12’ Mastrini, 16’ Bertieri, 35’ Da Pozzo(rig.), 60’ Andreani

Tirrenia-Villafranchese 0-3

Tirrenia: Mosti, Pardini, Tognocchi, Quadrelli, Tonetti, Shkembre, Fall, Rivieri, Moscatelli, Chioni, Luzzoli,(Giammella, Bresciani, Viacava, Biancalani, Niccoletti,)All. Mariotti

Villafranchese: Brunotti, Martinelli, Mariani, Giubbani, Mandaliti, Caroli Luca, Giannotti, Formentini, Polloni, Trevisan Davide, Manganelli(Trevisan Mattia, Chelotti, Bartolini, Firmini, Scudellari,Madonna)All. Bellotti

Arbitro: Berti di Carrara

Marcatori: 42’ Manganelli, 45’ Giannotti, 86’ Firmini

Vallizeri-Spartak Apuane 3-2

Vallizeri: Agostinelli, Kadiu, Bondi, Ribolla, Cervara, Es Sahraoui, Chakir, Nouiti, Capiferri, Tonninelli, Gueye( Ferrari, Rossi, Zuccarelli, Castelletti, Caldi)All. Neri

Spartak Apuane : De Vita Giacomo, Gianardi, Dell’Amico, Alibani, Bernacca, Ulivi Tommaso, Marchini, Lucchi, Balloni, Canalini, Arnieri( De Vita Moreno, Tongiani, Baracca,Santini, Sow,Cervetti)All. Ulivi Paolo

Arbitro : Felici di Carrara

Marcatori : 9’ Balloni, 18’ Gueye, 44’ Toninelli, 77’ Gueye, 89’Dell’Amico.