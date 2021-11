River Pieve-Pontremolese 3-2, altro ko per gli azzurri

PIAZZA AL SERCHIO- Una gara da due volti quella andata in scena quest’oggi allo stadio di Piazza al Serchio tra River Pieve e Pontremolese. Gli azzurri di mister Sabatini, avanti 2-0 dopo dieci minuti grazie alle reti di Saia e Gabrielli, si sono fatti rimontare nel secondo tempo dai padroni di casa, scesi in campo col coltello fra i denti alla ricerca di un risultato utile dopo tre sconfitte consecutive. Dall’altra parte, in casa azzurra, le gare terminate con zero punti sono adesso sei.

Primo tempo

La Pontremolese parte fortissimo e al 6′ minuto trova il vantaggio con Saia: Lecchini con un lancio lungo cerca il trequartista azzurro che controlla, entra in area e con un destro preciso trafigge Manfredi. Quattro minuti dopo il raddoppio: sponda di Musetti per Gabrielli il quale fa partire un destro potente che finisce all’angolino alla destra di Manfredi. Al 18′ per i padroni di casa ci prova col destro Cecchini. Blocca a terra Santini. Al 25′ Occhipinti è costretto a uscire dal campo per infortunio, al suo posto entra Micheli. Alla mezzora Scaldarella apre sulla sinistra per Micheli che prova a metterla al centro di testa per Musetti ma la palla è troppo su Manfredi. Al 35′ il River reclama un calcio di rigore per fallo di mano di Lecchini. Il direttore di gara lascia correre.

Negli ultimi minuti del primo tempo i biancorossi prendono campo mentre la Pontremolese bada a difendersi e ripartire.

Secondo tempo

Doccia fredda per gli azzurri al rientro dagli spogliatoi: al 51′ il River trova la rete che accorcia le distanze: Petracci è abile ad approfittare di un lancio lungo letto male dalla difesa azzurra e, solo davanti a Santini, non sbaglia. Due minuti dopo il pareggio con Cecchini durante una mischia in area negli sviluppi di un corner. Al 56′ una botta costringe Saia a dare forfait. Sabatini mette in campo Rosaia e passa al 4-3-3.

Al 69′ il vantaggio dei padroni di casa con Satti che, dopo aver soffiato palla a Menichetti entra in area e con un diagonale destro teso trafigge Manfredi. Al 71′ Pontremolese vicina al pari. Cross al bacio di Rossi a cercare Musetti che in mezzo a due difensori trova l’impatto col pallone ma la sfera sfiora il palo alla destra di Manfredi. Al 79′ è Menichetti ad andare vicino al gol con un colpo di testa su corner battuto da Scaldarella. L’ultimo tentativo azzurro è all’85’ quando Rosaia, servito dalla destra da Gabrielli, di testa non trova lo specchio.

IL TABELLINO

Pontremolese (4-3-1-2): Santini; Rossi (84′ Barontini) Lecchini, Menichetti, Mutti; Gabrielli, Scaldarella, Zucconi (dal 66′ Tavaroni); Saia (dal 56′ Rosaia) Occhipinti (dal 25′ Micheli) Musetti. All. Gabriele Sabatini.

River Pieve (3-5-2): Manfredi; Benassi, Mitrotti, Ramacciotti; Satti, Pieretti, Byaze, Cecchini, Fanani (dall’84’ Centoni); Petracci, Maggi (dal 47′ Rocchiccioli). All. Edoardo Micchi.

ARBITRO: Manis sez. Oristano (assistenti Nesi di Firenze e Dell’Agnello di Pontedera)

AMMONITI: Scaldarella (P), Pieretti (R), Menichetti (P), Cecchini (R), Zucconi (P), Byaze (R), Satti (R)

RECUPERO: 1′; 3′

Fonte: www.pontremolese1919.it