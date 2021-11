Massese-Castelnuovo 2-0, Soumahoro e Papi rilanciano i bianconeri

MASSESE-CASTELNUOVO G. 2-0

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Lucaccini F., Lucaccini R., Zambarda, Garcia De Cortazar, Bennati, Fall, Franzese, Papi, Soumahoro. A disp.: Leone, Manfredi F., Cartano, Baldini, Bonini L., Bonini M., Carlini, Casalini, Lezza. All.: Lavezzini Rino

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Papeschi, Giusti G., Telloli, Biagioni L., Galletti, Inglese, Casci, Marganti G., Galloni, Lucchesi, Orsetti. A disp.: Pili, Bucsa, Magera, Ghiloni, Valiensi, Gheri, Piacentini, Morelli, Ghafouri R.. All.: Biggeri Michele

ARBITRO: Stefano Mariani di Livorno

RETI: 10° Soumahoro, 82° Papi (rig)

MASSA- La Massese di Rino Lavezzini vince contro il fanalino di coda del torneo Castelnuovo Garfagnana con un gol per tempo e supera in classifica la San Marco Avenza, salendo in settima posizione con 11 punti. A sbloccare il risultato al 10′ del primo tempo il numero 11 Soumahoro, il più lesto ad approfittare di una mischia in area di rigore sugli sviluppi di un corner. Per trovare il raddoppio c’è da attendere il minuto 82 grazie al rigore trasformato da Yuri Papi per atterramento dello stesso Sumahoro. La prossima domenica i bianconeri andranno a far visita alla capolista Tau Calcio, in testa a quota 20, una test molto impegnativo che se superato potrebbe rilanciare le ambizioni del club.