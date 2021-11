Seconda Categoria, turni interni per Filattierese, Podenzanae Monzone

L’ottavo turno di campionato è caratterizzato dagli impegni tutti tra le mura amiche delle compagini della Lunigiana. Iniziamo dal fondo dove il Podenzana di mister Yuri Angeli ha collezionato un solo punto nelle ultime tre partite, lo stop in casa del Massarosa ha evidenziato alcune difficoltà della squadra nel reparto offensivo con soli quattro centri su sette gare disputate. Il confronto contro i versiliesi del Lido dovrebbe coincidere con il ritorno alla vittoria di Oligeri e compagni. Salendo la graduatoria troviamo Mulazzo e Filattierese con sei punti. I rossoblu di mister Fabio Giovannacci dopo l’uscita a testa alta dalla coppa nell’ennesimo derby contro la Filattierese ospita i medicei di mister Marco Mencatelli, reduci dal risultato ad occhiali contro la formazione di mister Augusto Secchiari. Al “Calani” con la nutrita presenza di pubblico il derby dovrebbe regalare, come è in queste storiche strapaesane, tante emozioni e soprattutto buon calcio. A pari punti ci sono i gialloverdi di Filattiera, la formazione di mister Augusto Secchiari, fresca protagonista del passaggio al terzo turno nella coppa ospita al “Bottero” di Villafranca il Cerreto. I blucerchiati di mister Aldo Poggi non stavano attraversando un buon momento, un punto in quattro gare ha complicato il cammino di Luca Salini & soci. Dal match contro la squadra leader del girone, nonostante la sconfitta, si sono notati segnali ripresa, specialmente nel totale recupero delle pedine dello scacchiere del tecnico. La sfida contro la Filattierese è un esame per uscire dalla zona rossa quella della retrocessione diretta. Infine il Monzone reduce dal passo falso in casa del Lido di Camaiore riceve la visita dei massesi del Ricortola che in settimana hanno staccato il biglietto per i sedicesimi di coppa toscana.

Salendo ancora un punto sopra le altre lunigianesi, appena fuori dal girone dei play out troviamo il Monti di mister Fabiano Centofanti. I dragoni dopo la sosta si rituffano in campionato, in primis per riscattare la pesante sconfitta interna con il Ricortola e soprattutto cercare di fare punti anche lontano da casa. Il test alla “Fossa dei Leoni” contro l’Atletico Carrara non è dei più semplici, Kevin Cresci e compagni faranno di tutto per uscire dal rettangolo di Carrara con un risultato positivo.

Programma gare, arbitro di domenica 21/11/2021(ore 14,30)

Atletico Carrara -Monti “Fossa”, Davide Leoni di Livorno)

Atl.Podenzana-Lido di Camaiore(“R.Rocchi”,Daniele Frediani di Pisa)

Filattierese-Cerreto(Villafranca, Niccolò Rinaldi di Empoli)

Monzone-Ricortola(“Giannetti”,Luca Barone di Pisa)

Mulazzo-Fivizzanese(“Calani”,Luca Covassini di Pisa)

Viareggio-Massarosa(Marco Polo Center, Alessio Ghelardoni di Pisa)

Riposa : Fortis Camaiore