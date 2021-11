San Marco Avenza all’esame Montecatini

Match casalingo in Eccellenza per la San Marco Avenza che, dopo il pesante pareggio in casa della capolista Tau Calcio di domenica scorsa, affronterà domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) il Montecatini. Per i ragazzi di mister Giuseppe Della Bona una buona occasione per cercare altri punti utili alla classifica anche se contro i termali pistoiesi non sarà certo una passeggiata. San Marco rinfrancata nel morale dopo un periodo difficile e che a breve potrà contare sui preziosi rientri dei due lungodegenti ovvero il centrocampista Roman Lovera e l’attaccante Gianmaria Mancini, magari già a partire da domenica prossima. Attualmente i rossoblu hanno raccolto otto punti in sette partite disputate e si trovano a metà graduatoria assieme alla Massese. Da qui alla fine del girone di andata affronteranno in trasferta la Lastrigiana e la Pontremolese al giro di boa mentre in casa, oltre al match odierno col Montecatini se la vedranno tra due settimane sempre al Paolo Deste con i pratesi dello Zenith Audax. Questi i convocati rossoblu di mister Della Bona per la gara al Paolo Deste della Covetta . Cacchioli, Zuccarelli, Baeza Rosales, Mosti, Doretti, Sparaciari, De Angeli, Raffo, Montecalvo, Viti, Pedrazzi, Pinelli, Buffa, Tersigni, Gabrielli, Cucurnia, Ferri, Lombardo, Valori. La gara della Covetta sarà diretta dal signor Luca Avelardi della sezione Aia di LIvorno, assistenti Furlesi (Aia Empoli) e Gambini (Aia Pontedera).