Prima Categoria, trasferte per Don Bosco Fossone e Serricciolo

L’ottava giornata di Prima Categoria mette sul piatto due insidiose trasferte per Serricciolo e Don Bosco Fossone mentre il Romagnano sarà impegnato sul campo amico. I lunigianesi di mister Giorgio Chelotti hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre gare, di sicuro lontano dallo standard dei giallo blu rispetto alle passate stagioni. Come di consueto il diesse dei “galletti” Mirko Ruffini fa il punto della situazione in vista della delicata trasferta in terra lucchese: “Trasferta di Marlia insidiosa dove dovremmo cercare di fare dei punti per sbloccare un periodo negativo sotto diversi aspetti. Non sarà facile anche per le numerose defezioni che mi obbligheranno a dicembre ad effettuare qualche movimento in entrata, indispensabile per poterci riassestare. Della Folgor Marlia non sappiamo molto, mentre il Pietrasanta visto domenica scorsa ha confermato di essere una squadra che può puntare alla vittoria del Campionato, certo, questa Torrelaghese non molla un punto”.

Per i carrarini del Don Bosco Fossone ennesimo esame fuori casa, in questa prima parte del campionato (a parte la prima giornata) i giallorossi sono sempre tornati a casa senza punti, nonostante aver disputato dignitose partite. L’impegno a Pietrasanta sulla carta appare insidioso in quanto il team di mister Bucci si stà avvicinando alla capolista a suon di convincenti vittorie, per i ragazzi di mister Massimo Taurino, sarà un severo esame da superare anche con la minima sufficienza.

In quanto al Romagnano calcio, reduce dallo scivolone in casa del Porcari, deve rimboccarsi ulteriormente le maniche per riuscire a risalire la classifica, per il momento non adeguata alle prestazione della squadra. Il diesse Gabriele Panizzi nella analisi pre gara appare assai fiducioso: “Non è uno dei migliori momenti del Romagnano questo è certo, stiamo creando tanto e raccogliendo poco. In settimana la squadra come sempre si allena al massimo ed è serena, fattore molto importante, sappiamo che potenziale abbiamo, nonostante le molte assenze, che ci condizionano non poco. Il gruppo c’è, ed è concentrato più di prima, domenica affrontiamo una squadra che è al nostro pari, dobbiamo giocarcela a viso aperto e pensare positivo, La voglia di far bene c’è, sono sicuro che lo dimostreremo”.

Programma gare, arbitro di domenica 21/11/2021(ore 14,30)

Romagnano-Molazzana(“Raffi”,Andrea Poggianti di Livorno)

Pietrasanta-Don Bosco Fossone(Stadio XIX sett.,Simone Ferrara di Piombino)

Folgor Marlia-Serricciolo(Comunale Marlia, Gianluca Noto di Pisa)

San Giuliano-Porcari(“Giovanni Bui”,Alessio Bianchi di Carrara)

Atletico Lucca- Vagli(Henderson,Marco Tundo di Pisa)

Torrelaghese-Forte dei Marmi(“Giudetti”,Francesco Castorina di Lucca)

Riposa : Corsanico