Massese-Castelnuovo Garfagnana, fischierà Stefano Mariani

La Commissione Nazionale Arbitri ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali per la terza giornata del campionato di Eccellenza 2021/2022.

La gara del “Giampiero Vitali” di Massa tra i padroni di casa dell’U.S. Massese 1919, settima in classifica in coabitazione con San Marco Avenza, e il Castelnuovo Garfagnana, fanalino di coda del torneo con 3 punti e ancora alla ricerca della prima vittoria, in programma per domenica 21 novembre alle ore 14.30, sarà arbitrata da Stefano Mariani della sessione di Livorno, mentre i suoi assistenti saranno Domenico De Stefano di Empoli e Dmitrij Toschi della sessione di Livorno.