Coppa Toscana, vincono Filattierese e Ricortola

Nel mercoledì di Coppa di Seconda Categoria vincono le due squadre sul campo amico: la Filattierese sul Mulazzo, allo scadere, e il Ricortola di slancio sui lucchesi della Fortis. I match della serata si presentavano assai delicati, molto atteso era il derby lunigianese disputato al “Bottero” di Villafranca tra i gialloverdi di mister Augusto Secchiari e i “cugini” del Mulazzo. Nella prima frazione più propositivi gli ospiti che avevano a disposizione due risultati su tre. Due occasioni degne di nota per il team di mister Fabio Giovannacci, un tiro dalla distanza di Cham terminato di poco sopra la traversa, e quasi allo scadere della combattuta sfida il neo entrato De Negri sfiora il montante. La Filattierese, scesa in campo con molte defezioni, ha saputo reagire allo svantaggio dei locali di Luccini con Jorfida in piena zona “Cesarini”. Lo stesso allo scadere, in presunto fuori gioco, in contropiede ha regalato la vittoria ai compagni evitando i due tempi supplementari.

Il Ricortola vince con merito la sfida contro i lucchesi della Fortis. Il primo tiro in porta è di Mannucci, alto, conclusione sotto porta di Giusti senza esito. Gli ospiti si fanno vivi con la specialità di capitan Luisotti, la sua punizione non centrail bersaglio. Il costante lavoro ai fianchi del team di mister Alessandro Fini porta al rigore, per atterramento di Bianchi. Lo stesso Bianchi sbaglia, parata di Battelli, ma Giusti è il più lesto di tutti e ribatte in rete. Nelle prime battute del secondo tempo gli ospiti sono più propositivi alla ricerca del gol-qualificazione, sotto misura Giannecchini mette in risalto i riflessi dell’attento Murgese, Subito dopo su punizione dalla tre quarti di Luisotti l’estremo difensore massese sventa di pugno la minaccia. I cambi effettuati dal tecnico neroverde modificano radicalmente l’assetto tattico della squadra, dopo una occasione lucchese mancata da Peralta su punizione-cross di Mariani, i locali raddoppiano con Pezzetti in mischia. Allo scadere il neo entrato Meloni dopo una veloce ripartenza in verticale spara addosso al portiere, occasione che Veralli Andrea non fallisce prima del triplice fischio firmando il terzo gol.

Filattierese-Mulazzo 2-1

Filattierese:Gjoka, Avallone(46’ Moscatelli),Bellacci, Manfredi, Francini, Sartini, Erta(15’ Baldelli),Pasqualetti,IorfidA, Domenici,Ginesi J.(a disp. Magnani) All. Secchiari

Mulazzo :Ferrari,Vannini,Baldassini(65’ Tamagna),Belforti,Belli, Bergamaschi, Castellotti Emanuele, Cham,Petacchi(46’ De Negri),Gussoni(60’ Castellotti Alessandro 85’ Leri),Luccini. All. Giovannacci

Arbitro : Adrian Ursu di Lucca

Marcatori : 20’ Luccini, 43’ Iorfida, 90’ Iorfida

Ricortola-Fortis Camaiore 3-0

Ricortola : Murgese,Veralli Valerio, Vanni(34’Spallanzani),Cola,Mannucci, Veralli Andrea, Pezzetti, Michelucci(13’st. Conti), Bianchi(22’st. Sacchtti),Stocchi(40’ Casali), Giusti(31’st. Meloni) (a disp. Nardini, Antonioli, Angeloni, Gallone) All. Fini

Fortis Camaiore : Battelli, Costagli,Peralta, Maguina(37’st. Paoli),Tesi, Giannecchini( 31’st. Gnani),Ojiaku, Mariani, Pellegrini, Luisotti(12’st, Celi),Nigi(a disp. Pardini, Giordani, Cinquini, Mallegni,Vanni)All. Palmerini

Arbitro : Federico Giacomelli di Pisa

Marcatori :37’ Giusti,26’st. Pezzetti, 45’st. Veralli Andrea

Note : Ammoniti : Giusti(R ), Angoli 6-3.

Le due squadre si incontreranno mercoledi 8 dicembre, match valevole per i sedicesimi di finale sempre in gara secca.