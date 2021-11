Va alla Pontremolese il recupero contro l’Atletico Lucca

Pontremolese-Atletico Lucca 4-1

Pontremolese : Gavellotti, Benincasa, Giromini, Razzini, Barontimi, Buccella(79’Plicanti), Mascia( 75’Testa), Bortolasi(59’Rosaia), Tavaroni, Barabino J(63’Barabino M.), Tonello, (a disp. Matteucci, Frattallone, Bequirllari, Angolli, Bianchi) All. Lazzerini

Atletico Lucca : Marconi, Gambini, Saquella, Paolinelli(63’Stelletti), Battaglia(79’Paja), Betti, Bognanni(79’Da Valle), Bonini(79’Tuccori), Stefani(63’Ghiglioni) Medori, Bortone( a disp.Graziotti) All. Merciadri

Arbitro : Antonio Scalisi di Carrara

Marcatori : 45’ Buccella, 3’st. Stefani (rig.), 23’st. Tavaroni(rig.), 27’’ Rosaia, 36’ st’ Plicanti.

Note : al 78’infortunio al giocatore dell’Atletico Lucca, difensore Marco Battaglia, trasportato all’ospedale di Massa.

Classifica aggiornata : San Marco Avenza 17, Camaiore 15, Massese 13, San Giuliano 13, Pontremolese 11, Atletico Lucca 11, Corsanico 9, Castelnuovo G. 8, Don Bosco Fossone 8, Atletico Carrara 4, Migliarino 3, San Filippo 1.

Pontremoli– Gli azzurri di mister Tommaso Lazzerini riscattano in fretta lo scivolone di Avenza, rimandano battuto l’ostico Atletico Lucca, determinanti i cambi effettuati dal mister lunigianese nella parte crucuale del match del “Lunezia”. Con il successo sui lucchesi la Pontremolese sale al quarto posto in compagnia proprio dell’Atletico. In attesa del responso del reclamo per la gara esterna in casa dell’Atletico Carrara, se con esito positivo potrebbe balzare al terzo posto solitario della graduatoria, scavalcando la coppia Massese San Giuliano.