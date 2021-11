Seconda categoria, commento della settima giornata

La capolista Viareggio vince sul campo del Cerreto e allunga sull’immediata inseguitrice Fivizzanese bloccata tra le mura amiche dalla Filattierese. I bianconeri di mister Santini stanno recitando la parte primaria, già preannunciata in estate durante la campagna di rafforzamento. Il ruolino di marcia è di tutto rispetto, sei vittorie su altrettante gare, miglior attacco (21 centri), miglior difesa (3), per i blucerchiati di mister Aldo Poggi l’unica nota lieta è quello di aver svuotato l’infermeria, fattore che darà una maggiore spinta nel prosieguo del torneo.

Il derby del comunale tra Fivizzanese e Filattierese è terminato senza gol, le due compagini alla fine della combattuta strapaesana si sono divise la posta in palio. I medicei di mister Marco Mencatelli hanno riscattato in parte lo stop di Viareggio, mentre gli ospiti di mister Augusto Secchiari hanno retto l’urto dei padroni di casa.

Giornataccia per le tre “sorelle” Mulazzo, Monzone e Podemzana. I rossoblu di mister Fabio Giovannacci nel test in casa della Fortis rimediano lo svantaggio con tanto carattere ma cedono nel finale ai lucchesi, De Negri (grande protagonista del match) e compagni devono così incassare la seconda sconfitta fuori casa rimanendo fermi al penultimo posto della graduatoria, in compagnia di Monzone e Filattierese. Stessa sorte è toccata ai granata del Monzone di mister Gianluca Matelli, la sconfitta di misura in casa del Lido complica (per il momento) il cammino del club. Quarto stop di questo inizio di stagione per l’Atletico Podenzana che torna da Massarosa a mani vuote, bomber Oligeri & soci dovranno rimboccarsi le maniche per uscire dalla crisi di risultati, per il team di mister Yuri Angeli già dalla prossima gara interna contro i versiliesi del Lido urge fare punti per non compromettere il percorso del torneo.

Infine pareggio senza reti nel derby provinciale tra Ricortola e Atletico Carrara, è stato rispecchiato lo stesso risultato di qualche settimana fa di coppa toscana. Comunque il campionato per le due compagini è più che positivo, entrambe sono posizionate in terza fila insieme al Lido a ridosso dei lunigianesi della Fivizzanese.