Azzurrini, che “remuntada”!

Una prestazione da incorniciare quella sfoderata dalla selezione Under 15 annata 2007 della Carrarese. Gli azzurrini guidati da mister Gabriele Galeotti hanno ottenuto domenica scorsa a Fossone un’incredibile vittoria con rimonta contro la capolista Monterosi Tuscia sino a quel momento . Sotto per due reti a zero al termine del primo tempo la Carrarese nella seconda frazione di gara gettava il cuore oltre l’ostacolo riuscendo a ribaltare clamorosanente il risultato sino a conquistare una bellissima vittoria per 3-2 .

Le parole di mister Gabriele Galeotti che non nasconde la propria soddisfazione.

“Una grande vittoria – commenta il tecnico azzurro- ottenuta interamente da un gruppo che ha risposto da vera sqadra alell difficoltà di inizio gara dove peraltro siamo stati penalizzati oltremodo da due episodi. Di fronte avevamo una signora sqiadra arrivat aa Carrara con quattrii vittorie ed un pareggio nelle cinque partite disputate. Essere riusciti a batterli dimostra che i ragazzi sono attaccati alla maglia dimostrandolo in campo, All’i ntervallo sotto di sue a zero abbiamo fatto tre cambi ma i ragazzi sostituiti sono rimasti in panchina ad incitare i compagni nonostante io non lo avessi chiesto. Uno dei particolari che piu’ mi ha reso orgoglioso di loro al di la’ del risultato finale. Si è trattaat di una giornata emozionante che mi terro’ stretta a mente anche in futuro.”



Adesso per i Giovanissimi Lega Pro azzurri una settimana di intense sedute di allenamento a Fossone per prepararsi al meglio al prossimo appuntamento che vedrà la Carrarese impegnata in trasferta domenica prossima sul terreno dei pari età della Robur Siena attualentefanalino di coda assieme al’Olbia.

Carrarese che attualmente ha raccolto nove punti. Situaizone classifica Uner 15 Lega Pro girone C dopo sei giornate. Pontedera 13, Viternese 13, Monterosi Tuscia 13, Carrarese 9, Montevarchi 9, Grosseto 9, Lucchese 6, Pistoiese 5, Olbia 5, Robur Siena 4.