Terza Categoria, al Turano Montignoso il posticipo

MASSA- L’ Academy Turano Montignoso si aggiudica il posticipo della quarta giornata, batte nettamente i “cugini” della Tirrenia raggiungendo al secondo posto altre tre squadre concorrenti quali Carrarese Giovani, Attuoni Avenza e Gragnolese, tutte in scia a sole due lunghezze dalla capolista Master Marina di Massa, fermata in lunigiana dalla Gragnolese. La sfida della “Renella”, dopo un paio di occasioni fallite, si sbloccava con il gran gol di Rustighi, imitato dopo pochi minuti dal compagno Rocca per il raddoppio. Un uno-due che ha tagliato le gambe al team ospite di mister Nello Mariotti, sceso in campo con diverse defezioni e con una condizione atletica non al meglio. Nel secondo tempo la formazione di mister Enrico Mori gestisce il vantaggio, dopo qualche opportunità per entrambe il neo entrato Stefano Manfredi chiude la sfida firmando il gol del tre a zero. I locali torneranno in campo tra quindici giorni dopo il turno di riposo, mentre la Tirrenia ospiterà i lunigianesi della Villafranchese.

Turano Montignoso-Tirrenia 3-0

Turano Montignoso: Tonarelli, Verducci (70’Lorenzetti), Della Pina(60’Lorenzetti), Rossi, Batelli, Manfredi Alessio, Rustighi(50’Manfredi Stefano), De Santis(65’ Pucci), Rocca, Silipoo, Masini(60’Ricci) ( a disp. Belloni, Lenzetti, Monti, Fubiani, Poggi) All. Mori

Tirrenia 1973: Mosti Maicool, Pardini, Mosti Andrea(30’ Viacava), Tonetti, Basteri, Moscatelli, Fall, Santo, Luzzoli (52’ Luzzoli (52’ Giammella), Rivieri, Shkembi (1’ Chioni) ( a disp. Mandoli, Nicoletti) All. Mariotti

Marcatori: 8’ Rustighi, 15’ Rocca, 81’ Manfredi Stefano

Classifica aggiornata: Master Marina di Massa 9, Carrarese giovani 7, Vallizeri 7, Attuoni Avenza 7, Turano Montignoso 7, Gragnolese 7, Spartak 4,Sporting Forte dei Marmi 4, Villafranchese 4, Tirrenia 1973 3, San Vitale Candia 3, Fosdinovo 0, Marina di Pietrasanta 0.

Prossimo turno (sabato 20/11/2021) 5° giornata: Carrarese giovani-Sporting Forte dei Marmi, Fosdinovo-San Vitale Candia, Master Marina di Massa-Marina di Pietrasanta, Attuoni-Gragnolese, Tirrenia-Villafranchese, Vallizeri-Spartak Apuane. Riposa: Turano Montignoso